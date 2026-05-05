Crucero afectado por posible brote de Hantavirus será acogido en las Islas Canarias

El MV Hondius está en alerta sanitaria luego de que la Organización Mundial de la Salud informó sobre las sospechas de que un hantavirus habría provocado la muerte de tres pasajeros.

El crucero, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina y Cabo Verde, en África, se encuentra fondeado desde el domingo frente a Praia, la capital de Cabo Verde, con 88 pasajeros y 59 tripulantes.

Según el más reciente informe, por parte del Ministerio de Sanidad de España, la embarcación llegará a las Islas Canarias entre 3 y 4 días. Por ahora se desconoce el puerto al que arribará.

¿Qué está pasando dentro del MV Hondius?

Tres personas, entre estos dos tripulantes enfermos, serán evacuadas desde Cabo Verde y podrán desembarcar en el Puerto de Praia, en las próximas horas, antes de ser trasladados en ambulancia al aeropuerto en donde serán evacuados.

Después de dichas evacuaciones, el crucero llegará a las Islas Canarias en donde los pasajeros recibirán atención médica.

Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países, añadió en un comunicado el Ministerio de Sanidad español.

El gobierno español también aceptó una petición de Países Bajos "para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasportado a Canarias en un avión".

Por su parte, la naviera neerlandesa Oceanwide Expeditions indicó que "no se ha identificado ningún nuevo caso sintomático" a bordo y anunció que los dos enfermos, así como la persona cercana a la pasajera fallecida el 2 de mayo, serán trasladados a Países Bajos en una fecha no especificada.

Respuesta por parte de la OMS

Según la Organización Mundial de la Salud, se cree que uno o varios de los primeros casos se contagiaron por fuera del barco. De esta manera, el virus se habría transmitido posteriormente entre los pasajeros.

Maria Van Kerkhove, directora del departamento de prevención y preparación para epidemias y pandemias de la OMS, aseguró que el riesgo para el público general es bajo ya que es necesario que las personas estén muy cerca para que se produzca el contagio. También, se aclaró que “no hay ratas a bordo”.