Corte Suprema de Brasil condenó a militares por complot para asesinar a Lula da Silva

La Corte Suprema de Brasil emitió este martes duras condenas contra tres altos mandos militares y un agente de la Policía Federal, hallados culpables de planificar el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Condenan a militares que planearon un intento de asesinato contra Luiz Inácio Lula da Silva

Las penas, que alcanzan hasta 24 años de prisión, se enmarcan en la investigación por el fallido intento golpista vinculado al expresidente Jair Bolsonaro.

Según expuso el magistrado Alexandre de Moraes al argumentar su voto, los acusados diseñaron un plan destinado a “neutralizar” a varias autoridades del Estado, entre ellas el propio Lula y el juez de la Corte Suprema.

Moraes subrayó que este término, utilizado por los conspiradores, no dejaba lugar a ambigüedades: se trataba de un proyecto de asesinato que buscaba desestabilizar al país tras las elecciones de 2022.

El complot, de acuerdo con el tribunal, formaba parte de la estructura golpista liderada por Bolsonaro, quien en septiembre fue sentenciado a 27 años de prisión por encabezar una “organización criminal” orientada a impedir la posesión del mandatario electo.

Entre los condenados figuran los tenientes coroneles Rodrigo Bezerra de Azevedo, Rafael Martins de Oliveira y Hélio Ferreira Lima, así como el policía federal Wladimir Matos Soares.

Ellos, detalló Moraes, fueron los responsables de vigilar los movimientos de las autoridades y de trazar las rutas para ejecutar los atentados.

Ferreira Lima recibió la pena más alta, con 24 años de cárcel, mientras que los demás fueron sentenciados a 21 años por decisión unánime de los cuatro jueces de la primera sala del tribunal.

Uno de los pasajes más contundentes del caso involucra a Matos, quien en un audio revelado durante el juicio aseguró estar dispuesto a “matar a medio mundo” e incluso afirmó que Moraes “debería haber sido decapitado”. El agente escuchó su condena en la sala del tribunal sin mostrar signos visibles de alteración.

Las investigaciones revelaron que los conspiradores contemplaban asesinar a Moraes mediante disparos, mientras que, para Lula, de 80 años, habían elaborado un plan de “envenenamiento” con medicamentos.

Además, otros cinco militares, acusados de presionar a altos mandos de las fuerzas armadas para que avalaran el golpe, fueron sentenciados a penas que oscilan entre un año y 11 meses y 17 años.

La conspiración no prosperó debido a la negativa de los comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea a sumarse al plan. La mayoría de los implicados pertenecían a los llamados kids pretos, un cuerpo de élite del ejército brasileño.

RELACIONADO Lula da Silva desconoció la victoria de Nicolás Maduro y la de Edmundo González en Venezuela

Hasta 24 años de cárcel pagarán los militares que planearon asesinar a Luiz Inácio Lula da Silva

Con estas nuevas condenas, ya son más de 14 los antiguos asesores de Bolsonaro, policías y militares sentenciados por su participación en el intento de subvertir el orden constitucional.

El proceso contra el exmandatario también avanza: su primer recurso fue rechazado por unanimidad, y aunque aún puede presentar una nueva apelación, fuentes judiciales señalan que podría ser rápidamente descartada por el propio Moraes.

De mantenerse los plazos previstos, Bolsonaro, actualmente en detención domiciliaria preventiva desde agosto, podría ser trasladado a prisión a finales de noviembre.