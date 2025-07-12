Luto en la música: falleció Rafael Ithier, fundador del Gran Combo de Puerto Rico y leyenda de la salsa

El Gran Combo de Puerto Rico confirmó este domingo la muerte de Rafael Ithier, músico puertorriqueño y fundador de la agrupación, a los 99 años. La banda informó el hecho mediante un comunicado en sus redes sociales, donde destacó su rol como “fundador, maestro y patriarca musical”.

La publicación indicó que se trataba de una figura clave en el desarrollo interno y artístico del conjunto. El comunicado no incluyó información sobre la causa del fallecimiento.

La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, señaló que el día oficial de duelo se anunciará una vez los familiares definan la fecha del velorio. Con esto, las autoridades mantienen el proceso protocolario ligado a la despedida pública de figuras relevantes de la cultura puertorriqueña.

Trayectoria y aportes al desarrollo de El Gran Combo

Nacido en San Juan, Rafael Ithier fundó El Gran Combo en 1962 junto a Martín Quiñones y Eddie Pérez. Desde entonces, la agrupación consolidó una trayectoria que la llevó a ser reconocida en diversos países y a ser llamada “la universidad de la salsa”. Bajo esa estructura, la orquesta produjo éxitos como “Brujería”, “Ojos chinos”, “Me liberé” y “Un verano en Nueva York”, temas que forman parte de su repertorio más difundido.

Artistas como Gilberto Santa Rosa, Willie Colón, Elvis Crespo y Olga Tañón expresaron públicamente sus condolencias y comentarios sobre la influencia profesional de Ithier. Colón destacó que, a través del trabajo del músico, aprendió aspectos ligados a la innovación y a la proyección comercial, mientras que Tañón enfatizó que su aporte marcó un punto de referencia dentro de la música latina.

Reconocimientos y relación con la industria musical

La cuenta oficial de los Latin Grammy lamentó la muerte del fundador de El Gran Combo. La organización recordó que Ithier obtuvo junto a la orquesta dos premios Latin Grammy, además del Premio a la Excelencia Musical otorgado por La Academia. Estas distinciones reflejan el reconocimiento institucional hacia su trabajo dentro del género.

El comunicado de la entidad señaló que “Ithier deja un legado eterno en la salsa”, destacando el impacto que tuvo su trayectoria en el desarrollo de la música latina y en el fortalecimiento de la identidad del grupo que lideró durante décadas.