Jorge Eliécer Laverde es el nuevo contralor general de la República

Con 95 votos en Senado y 174 en Cámara de Representantes, el Congreso en pleno eligió en la tarde de este miércoles al nuevo contralor general de la República.

En la antesala de la votación, Jorge Eliécer Laverde se posicionó como el virtual ganador para suceder a Carlos Hernán Rodríguez en la dirección del máximo órgano de fiscalización del país.

Luego de conocerse la votación que eligió a Laverde, el nuevo contralor general envió un mensaje a los damnificados por el terremoto en Colombia. "Y a la gente de mi amado departamento de Caldas, a mis paisanos les digo: no están solos, nuestro compromiso empieza hoy mismo asegurando que los recursos para la recuperación lleguen con celeridad y absoluta transparencia a donde más se necesitan", expresó el contralor.

RELACIONADO Congreso en pleno elegirá a Contralor General este miércoles entre 10 finalistas

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, fue uno de los primeros en pronunciarse a través de su cuenta en X tras la elección de Laverde como contralor.

"Poco a poco se va consolidando un nítido esquema gobierno - oposición, el cual trae claridad ideológica al debate público. Del nuevo Contralor esperamos colaboración armónica con el Gobierno Nacional y su concurso para que juntos desentrañemos la corrupción enquistada en sectores del Estado", afirmó el ministro Lara.

¿Qué partidos apoyaron a Laverde?

Laverde consolidó una ventaja decisiva tras recibir el respaldo oficial y conjunto de una amplia coalición de bancadas, tales como el Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de La U y Cambio Radical.

Los partidos aseguraron que él “reúne las más altas condiciones profesionales, técnicas y humanas para ejercer esta importante responsabilidad, respaldadas por una reconocida trayectoria, amplia experiencia y profundo conocimiento de asuntos públicos”.

Posteriormente, ASI y el Partido Demócrata también anunciaron su apoyo a la candidatura. Desde este punto, se comenzó a formar la virtual victoria. La Alianza Verde, Curules de Paz y el Nuevo Liberalismo fueron por el mismo camino.

Fue hasta hoy, horas antes de la votación, que el Pacto Histórico dio a conocer el respaldo, dejando prácticamente finiquitada la elección.

¿Quién es Jorge Eliécer Laverde?

Laverde es un jurista con una extensa trayectoria técnica y legislativa dentro del sector público. Es abogado de profesión, doctor en Derecho y cuenta con maestrías en Gobierno del Territorio y Gestión Pública y en Administración de Negocios.

Además, posee especializaciones en Derecho Constitucional, Alto Gobierno, Gestión y Planificación Territorial, Gerencia Financiera, Gerencia Empresarial y Administración de la Salud.

Durante más de una década se desempeñó como secretario de la Comisión Sexta del Senado. Laverde integró la lista final de diez candidatos elegibles tras la evaluación técnica de hojas de vida y antecedentes académicos por parte del Congreso.