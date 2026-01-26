Cuerpo del último rehén israelí en Gaza será devuelto a su país

La fase uno del plan de paz del presidente Donald Trump para la Franja de Gaza podría completarse, tras conocerse que el último cuerpo de un rehén israelí en Gaza será devuelto entre el lunes, 26 de enero, y el martes, 27.

Se trata del agente de Policía Ran Gvili, que fue herido en una pierna cuando intentaba unirse a su unidad para defender el Kibutz Alumim.

Gvili murió en batalla y su cuerpo fue tomado como rehén por Hamás, que, desde octubre del 2025, ha ido entregando a rehenes vivos y muertos para cumplir con su parte del plan de paz.

“Oficialmente, ya no quedan más rehenes en cautiverio en Gaza”, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel, a través de su perfil en la red social X, antes Twitter.

No habrá más rehenes en manos de Hamás tras entregar los restos de Gvili:

Las autoridades israelíes esperan el cuerpo de Gvili, para poder realizar su entierro y cerrar un capítulo, que inició con el ataque de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre de 2023.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, celebró la noticia y declaró lo ocurrido como una “victoria” para Israel: “Este es un logro extraordinario para el Estado de Israel. Prometimos, yo prometí traer a todos de vuelta. Los trajimos a todos, hasta el último. Gvili era un héroe de Israel, entró primero, salió de último, pero regresa a casa. Este es un logro tremendo para las fuerzas de defensa de Israel y para el Estado de Israel”.

¿Qué sigue en el plan de paz de Trump para Gaza?

La siguiente fase, que ya ha sido discutida en los Estados Unidos, bajo moderación de Steve Witkoff, fue descrita en el plan de paz como un momento de desmilitarización y seguridad.

Se espera que una vez concluya la primera fase, Israel y Hamás puedan avanzar en la destrucción de armas del grupo terrorista, incluyendo sus túneles e infraestructura militar, se ofrezca amnistía a los integrantes de Hamás que se comprometan a promover un ambiente pacífico y se despliegue una fuerza de estabilización en la región.