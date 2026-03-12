CANAL RCN
Internacional

Misión de la ONU cuestiona la amnistía en Venezuela por falta de transparencia

María Eloísa Quintero, integrante del equipo, lamentó que la norma se adoptara “de manera precipitada”.

Foto: Freepik

Noticias RCN

AFP

marzo 12 de 2026
04:17 p. m.
Una misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, mandatada desde 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expresó este jueves sus “serias reservas” respecto a la ley de amnistía recientemente aprobada en el país, al considerarla incompleta y carente de transparencia.

Aunque la misión no habla en nombre de la organización, sus observaciones fueron presentadas en sesión en Ginebra.

María Eloísa Quintero, integrante del equipo, lamentó que la norma se adoptara “de manera precipitada”, sin un proceso consultivo transparente e inclusivo.

Además, subrayó que la ley no reconoce la responsabilidad del Estado en violaciones de derechos humanos ni contempla investigaciones independientes o mecanismos de búsqueda de la verdad.

Críticas al alcance y aplicación de la norma

La misión reprochó el carácter “arbitrariamente restrictivo” del ámbito de aplicación de la ley, que excluye de sus beneficios a un gran número de personas detenidas por otros actos.

Una decena de ex presos políticos extranjeros asistieron a la sesión vestidos con prendas similares a las que usaban en la prisión de Rodeo 1, cerca de Caracas, como gesto simbólico.

La ONG Foro Penal, que contabiliza 508 personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela —incluidos extranjeros y menores de edad—, advirtió que la situación represiva y humanitaria en el país sigue sin cambios.

“En la actualidad, nada ha cambiado en Venezuela; la represión y la situación humanitaria siguen siendo exactamente las mismas”, afirmó Olnar Ortiz, coordinador de la organización y refugiado político en Suiza.

Liberaciones recientes bajo la amnistía

La ley, promulgada el 19 de febrero, busca permitir la liberación de presos políticos. Según Foro Penal, varios cientos de detenidos por razones políticas han sido liberados desde enero, de los cuales un centenar en virtud de la amnistía.

Sin embargo, las críticas de la misión de la ONU ponen en duda la efectividad y el alcance real de la medida, al señalar que no garantiza procesos de justicia ni reparación para las víctimas.

