Yerno del presidente Trump presentó en Davos un “plan maestro” para reconstruir Palestina en dos años

Donde, ahora, hay edificios en ruinas, hambre y pobreza absoluta, en un futuro podría haber hasta 180 rascacielos, varios de ellos administrados por cadenas hoteleras, con vistas al mar Mediterráneo.

Así lo indicó Jared Kushner, yerno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza; al presentar su “plan maestro” para reconstruir Gaza, no sin antes advertir que “no hay un plan B”.

El proyecto contempla una zona de turismo costero, en la que habría un muelle en la frontera con Egipto y un aeropuerto, a pocos kilómetros del aeropuerto de Gaza, que fue destruido en ataques militares de Israel hace 20 años.

También plantea el desarrollo de Nueva Rafah y Nueva Gaza, sobre las ciudades de las que tomarían su nombre y, hoy, se encuentran destruidas. Según datos incluidos en la presentación del proyecto, en dos años de guerra, el 80% de los edificios en Gaza registran daños mayores o fueron derribados.

Kushner presentó Nueva Rafah y Nueva Gaza como centros de vivienda e industria en Palestina:

En Nueva Rafah el proyecto buscaría desarrollar más de 100.000 unidades de vivienda, 200 colegios y 75 centros de atención médica. Mientras, Nueva Gaza se convertiría en el centro industrial de Palestina, que ofrecería opciones de trabajo al 100% de la población local.

Sin embargo, la generación de empleos iniciaría con la reconstrucción de Gaza y Rafah. Ya está en marcha la remoción de escombros y, según el yerno del presidente Trump, reconstruir Palestina podría tomar de dos a tres años, en los que sus habitantes podrían emplearse en el sector de la construcción.

Advirtió que “si Hamás no se desmilitariza, estaría impidiendo que el pueblo de Gaza logre sus aspiraciones”, invitando, de manera indirecta, al grupo terrorista a mantenerse alejado de las armas.

Y explicó que los Estados Unidos invertirían 25.000 millones de dólares en el proyecto, no sin antes extender una invitación a las empresas privadas para sumarse a su “plan maestro”: “Sé que es un poco arriesgado invertir en un lugar como este, pero necesitamos que vengan, tengan fe, inviertan en la gente”.