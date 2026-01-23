CANAL RCN
Internacional

Yerno del presidente Trump presentó en Davos un “plan maestro” para reconstruir Palestina en dos años

El proyecto, aunque despertó críticas de organizaciones locales, promete una inversión de 25.000 millones de dólares de los Estados Unidos.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 23 de 2026
05:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Donde, ahora, hay edificios en ruinas, hambre y pobreza absoluta, en un futuro podría haber hasta 180 rascacielos, varios de ellos administrados por cadenas hoteleras, con vistas al mar Mediterráneo.

Así lo indicó Jared Kushner, yerno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza; al presentar su “plan maestro” para reconstruir Gaza, no sin antes advertir que “no hay un plan B”.

Implementación de la segunda fase del plan de paz para Gaza será discutida en los Estados Unidos
RELACIONADO

Implementación de la segunda fase del plan de paz para Gaza será discutida en los Estados Unidos

El proyecto contempla una zona de turismo costero, en la que habría un muelle en la frontera con Egipto y un aeropuerto, a pocos kilómetros del aeropuerto de Gaza, que fue destruido en ataques militares de Israel hace 20 años.

También plantea el desarrollo de Nueva Rafah y Nueva Gaza, sobre las ciudades de las que tomarían su nombre y, hoy, se encuentran destruidas. Según datos incluidos en la presentación del proyecto, en dos años de guerra, el 80% de los edificios en Gaza registran daños mayores o fueron derribados.

Kushner presentó Nueva Rafah y Nueva Gaza como centros de vivienda e industria en Palestina:

En Nueva Rafah el proyecto buscaría desarrollar más de 100.000 unidades de vivienda, 200 colegios y 75 centros de atención médica. Mientras, Nueva Gaza se convertiría en el centro industrial de Palestina, que ofrecería opciones de trabajo al 100% de la población local.

Sin embargo, la generación de empleos iniciaría con la reconstrucción de Gaza y Rafah. Ya está en marcha la remoción de escombros y, según el yerno del presidente Trump, reconstruir Palestina podría tomar de dos a tres años, en los que sus habitantes podrían emplearse en el sector de la construcción.

Papamóvil de Francisco recorrerá las calles de Gaza como clínica infantil
RELACIONADO

Papamóvil de Francisco recorrerá las calles de Gaza como clínica infantil

Advirtió que “si Hamás no se desmilitariza, estaría impidiendo que el pueblo de Gaza logre sus aspiraciones”, invitando, de manera indirecta, al grupo terrorista a mantenerse alejado de las armas.

Y explicó que los Estados Unidos invertirían 25.000 millones de dólares en el proyecto, no sin antes extender una invitación a las empresas privadas para sumarse a su “plan maestro”: “Sé que es un poco arriesgado invertir en un lugar como este, pero necesitamos que vengan, tengan fe, inviertan en la gente”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Revelan el plan fallido de Diosdado Cabello para sacar del camino a Nicolás Maduro y negociar con EE. UU.

Artistas

¿Qué pasó finalmente con la denuncia contra Julio Iglesias por delitos sexuales?

Estados Unidos

¡Doloroso! Habló la familia del niño ecuatoriano de cinco años que fue arrestado por ICE

Otras Noticias

Corte Constitucional

Magistrado Carlos Camargo pidió suspender los efectos de la emergencia económica

Noticias RCN conoció en exclusiva la solicitud del magistrado de la Corte Constitucional.

Comercio

Icónico restaurante se declaró en quiebra: esto pasará con sus puntos de venta

La cadena anunció qué pasará con sus más de cien puntos de venta en el país.

Millonarios

Millonarios presentó su nueva camiseta y desató reacciones: este es su precio

Conciertos

Kapo anuncia nuevas fechas y ciudades en Colombia para su tour 'Por Si Alguien Nos Escucha'

Policía Nacional

Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla