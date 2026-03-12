Trump lanzó advertencia a María Corina Machado y le aconseja no regresar a Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado recibió recientemente un mensaje directo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: por ahora, no regresar a Venezuela.

La recomendación surgió durante una reunión privada en la Casa Blanca, en medio de un escenario político complejo tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro y el inicio de una transición política en el país sudamericano.

De acuerdo con fuentes cercanas al encuentro, la dirigente opositora, actualmente en el exilio, solicitó una reunión con Trump para hablar sobre sus planes de volver a Venezuela y participar en el proceso político posterior al fin del chavismo en el poder.

La conversación se extendió por casi dos horas y también contó con la presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Durante el desayuno privado en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense expresó su preocupación por la seguridad de Machado y le recomendó postergar su retorno al país, argumentando que la situación interna sigue siendo inestable y que su integridad podría verse comprometida.

La advertencia, según fuentes citadas por The New York Times, no fue presentada como una orden, sino como una sugerencia basada en evaluaciones de seguridad del gobierno estadounidense.

La reunión se produjo pocos días después de que la opositora anunciara públicamente su intención de regresar a Venezuela para impulsar una transición democrática y participar en la reorganización política del país.

Donald Trump le aconseja a María Corina Machado no regresar a Venezuela por seguridad

El consejo del mandatario estadounidense refleja las preocupaciones que existen en Washington sobre la estabilidad política y social en Venezuela tras la reciente captura de Maduro por parte de fuerzas estadounidenses en una operación realizada en enero de 2026. Tras ese episodio, el panorama político del país cambió de manera abrupta.

Actualmente, la administración estadounidense ha optado por priorizar la estabilidad institucional y los acuerdos energéticos en Venezuela.

En ese contexto, Trump ha mostrado apertura a colaborar con la dirigente chavista Delcy Rodríguez, quien asumió el liderazgo interino del país tras la salida de Maduro.

Esta decisión ha generado tensiones con sectores de la oposición venezolana, particularmente con Machado, considerada una de las figuras más influyentes del movimiento democrático.

Donald Trump y María Corina Machado: diferencias sobre el futuro de Venezuela

Aunque Machado ha sido reconocida internacionalmente por su liderazgo opositor y recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su defensa de la democracia en Venezuela, su relación con la administración Trump ha mostrado señales de distanciamiento en los últimos meses.

Mientras la líder venezolana insiste en regresar a su país para impulsar elecciones y una transición política plena, la Casa Blanca parece inclinarse por un proceso más gradual que priorice la estabilidad y la reconstrucción económica.

El propio Trump ha destacado públicamente la importancia de mantener condiciones estables en Venezuela, especialmente en el sector energético.

En eventos recientes en Washington, el mandatario incluso elogió la gestión de la actual administración interina en Caracas, resaltando la producción petrolera y la cooperación con Estados Unidos.

Este escenario ha creado un desacuerdo estratégico entre la Casa Blanca y la oposición venezolana, que considera urgente acelerar la democratización del país.

Por ahora, Machado no ha hecho comentarios públicos sobre el consejo recibido en la reunión. Sin embargo, su entorno político mantiene que la dirigente sigue decidida a regresar a Venezuela cuando considere que existen condiciones mínimas para hacerlo.

El futuro político del país continúa siendo incierto. Mientras Washington apuesta por estabilidad y acuerdos económicos, la oposición busca capitalizar el momento histórico para impulsar cambios democráticos más profundos.