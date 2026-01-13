Desde que Hamás e Israel alcanzaron una tregua, 100 niños han muerto en actos violentos en Gaza

Pese a la tregua entre Hamás e Israel, desde que comenzó el alto el fuego en la Franja de Gaza, al menos un niño ha muerto cada día. Más de 100 menores perdieron la vida en ataques aéreos y otros episodios de violencia en apenas tres meses, de acuerdo con información difundida el martes, 13 de enero, por Naciones Unidas.

El dato fue entregado por James Elder, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). “Más de 100 niños han muerto en Gaza desde el alto el fuego de principios de octubre. Eso equivale aproximadamente a una niña o un niño muerto cada día durante el alto el fuego”, lamentó en medio de una rueda de prensa.

Y agregó que las muertes infantiles se produjeron por diversas causas vinculadas al conflicto armado, entre ellas ataques aéreos, operaciones con drones, disparos de tanques y el uso de munición.

Plan de paz para Gaza sigue en primera fase:

El balance humanitario se conoce en medio de esfuerzos diplomáticos para avanzar en la siguiente etapa del plan de paz para Gaza. A mediados de diciembre, se desarrolló en Estados Unidos una nueva ronda de conversaciones orientadas a destrabar la segunda fase del alto al fuego. El encuentro tuvo lugar en Miami, donde Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, se reunió con altos funcionarios de Catar, Egipto y Turquía.

La fase que, también, fue discutida el martes 13 de enero, en Oriente Medio, contempla puntos sensibles, como la retirada de las fuerzas israelíes de sus posiciones en Gaza, la creación de una autoridad interina que administre el territorio palestino en reemplazo de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

No obstante, el avance hacia estos compromisos ha sido limitado desde la entrada en vigor de la tregua el 10 de octubre, en la que medió los Estados Unidos con el respaldo de aliados en la región.

Niños recién volvieron a clases en noviembre:

En paralelo al frágil cese de hostilidades, la vida cotidiana intenta reanudarse en medio de la devastación. En noviembre de 2025, miles de niños regresaron a las aulas tras dos años de guerra, aprovechando la tregua vigente desde el 10 de octubre. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) informó entonces la reapertura gradual de las escuelas en Gaza.

El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, señaló en la red social X que más de 25.000 estudiantes ya habían retomado sus estudios en los “espacios de aprendizaje temporales” habilitados por la agencia, mientras que otros 300.000 continuaban recibiendo clases a distancia, en un intento por sostener la educación en un contexto marcado por la violencia persistente.