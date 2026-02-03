"Hay que seguirnos cuidando": certera ADVERTENCIA de Mhoni Vidente para marzo de 2026

En los últimos días, Mhoni Vidente predijo varios escenarios climáticos y políticos para el 2026.

Fue así como, tras haber leído sus cartas, no solo aseguró que Venezuela y Cuba están muy cerca de un cambio trascendental en sus gobiernos, sino que manifestó que todas las personas tienen que seguirse cuidando.

¿Cuál fue la razón por la que Mhoni Vidente realizó esa advertencia? ¿Qué fue lo que visualizó exactamente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el motivo por el que Mhoni Vidente aseguró que las personas deben seguirse cuidando en 2026

Desde que inició el 2026, Mhoni Vidente ha manifestado que el 2026 será el año de los sismos y de las temperaturas altas.

En consecuencia, en su reciente lectura de cartas encontró que muy pronto se alcanzarán picos considerables a nivel climático y les recomendó a las personas estar preparadas.

"La carta del sol y del mundo me está diciendo que el mes de marzo vamos a tener detonantes completamente fuertes en cuestión de olas de calor. Se visualiza que va a durar más que antes, desde el 11 de marzo hasta el 11 de noviembre", afirmó Mhoni Vidente.

"Vamos a tener temperaturas altas, especialmente en México, en el norte del país. Habrá pocas lluvias, muchos sismos y el sol con cada vez más tormentas solares acercándose a la tierra. Así que hay que seguirnos cuidando, empezar a proteger el medio ambiente y valorar completamente el agua y todo lo que nos rodea en cuestiones de naturaleza porque el mundo está en crisis. Hay que hacer conciencia", añadió.

¿Qué visualiza Mhoni Vidente para marzo de 2026?

Según las propias palabras de Mhoni Vidente, marzo de 2026 puede ser un mes cabalístico que le dé paso a una gran cantidad de cambios.

"Viene un mes completamente cabalístico porque va a ser el de la renovación total, el cambio político en todas las formas y el del detonante de la guerra en el Medio Oriente", puntualizó.

"Será el manotazo completo de Donald Trump para empezar a tener más fuerza en el mundo entero", concluyó.