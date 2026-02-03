Desgarrador relato de latina residente en Israel: “Emocionalmente es duro y se han perdido familias”

La tensión se mantiene en Medio Oriente. Tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta del régimen, los habitantes sienten zozobra por no saber si un misil puede caer cerca.

El caso de Paula Peres, originaria de Chile y trabajadora en el aeropuerto de Tel Aviv que lleva viviendo allí desde hace tres décadas, es muestra del pánico. En diálogo con Noticias RCN, contó cómo está lidiando con la situación.

Lleva 30 años viviendo en Tel Aviv

“Emocionalmente es duro. Hemos pasado mucho últimamente, entonces otra más es demasiado”, expresó. También explicó que, desde el día de los ataques, tuvo que resguardarse en su vivienda debido a la intensificación, lo que también paralizó su negocio de catering.

El sábado (28 de febrero) no podíamos trabajar porque tempranito en la mañana empezaron a sonar las alarmas.

Los ciudadanos están pendientes de dos tipos de alarma: la primera es la que avisa y la siguiente es el llamado a resguardarse en un búnker o espacio seguro.

Construyó un búnker en su casa

Peres justamente construyó un búnker doméstico, donde su familia ha tenido que refugiarse. Es un espacio que han acondicionado para permanecer durante las alertas: “Tiene una puerta muy gruesa y pusimos una pequeña televisión. Ahí tuvimos que dormir los cuatro”.

Según narró, la situación en Tel Aviv permanece calmado por tramos, pero en cualquier momento puede sonar la alarma, lo que mantiene a la población en peligro.

Por otro lado, relató que, en una sinagoga, personas que se protegieron en un espacio subterráneo, perdieron la vida. “Se metieron en un refugio abajo y parece que no estaba adecuado. El misil era muy grande, entonces no aguantó y se perdieron familias”, describió.