VIDEO: ¡Luis Díaz volvió a impresionar a nivel mundial con estas 'jugadotas' que realizó en Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

El sábado 28 de febrero, por la fecha 24 de la Bundesliga, el Borussia Dortmund, en el Signal Iduna Park, su estadio, recibió al Bayern Múnich.

Los bávaros, a pesar de estar en condición de visitante, llegaron a la casa del 'amarillo y negro' con la intención de seguir ampliando la distancia y consolidarse en la primera posición del campeonato.

Y, finalmente, a pesar de que empezaron perdiendo, lo lograron y ganaron 2-3 de manera agónica.

Los goles del Borussia Dortmund fueron de Nico Schlotterbeck (26') y Daniel Svensson (83'), mientras que los del Bayern Múnich los anotaron Harry Kane (54' y 70') y Joshua Kimmich (87').

Luis Díaz fue titular en este partido trascendental de la Bundesliga y permaneció en cancha hasta el pitazo inicial.

Además, como suele ser habitual desde que llegó al equipo dirigido por Vincent Kompany, volvió a ser uno de los jugadores más destacados y realizó varias jugadas que han impresionado a los fanáticos del fútbol en todo el mundo.

En video: estas fueron las 'jugadotas' que Luis Díaz realizó en el Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich, en Bundesliga

Luis Díaz recibió constantemente sobre la banda izquierda y, a pura gambeta y habilidad, le propuso una y otra vez duelos a los volantes y los defensas que lo custodiaron por ese sector.

De hecho, los dribles del guajiro le permitieron llegar a pisar la mitad del campo para juntarse con sus compañeros.

Además, gracias a sus desbordes, llegó a posición de remate en varias ocasiones e, incluso, en el gol de Kimmich, participó en la jugada.

Asimismo, Luis Díaz utilizó su velocidad para bajar a ayudar en marca y recuperar pelotas sobre el costado izquierdo.

Sus jugadas más destacadas se pueden ver en este video:

¿Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich de Luis Díaz?

El próximo partido del Bayern Múnich será el viernes 6 de marzo, por Bundesliga, vs. Borussia Mönchengladbach.

Ese encuentro se disputará en el estadio Allianz Arena y la pelota comenzará a rodar a partir de las 2:30 de la tarde (hora de Colombia).