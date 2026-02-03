Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz: cualquier barco que transite será destruido

Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz y prohibió el paso de cualquier buque por la zona. Dijo que incendiará cualquier barco que intente atravesarlo. Por allí transitan entre 17 y 20 millones de barriles de petróleo al día, más del 80%.

"Incendiaremos cualquier barco que intente pasar por el estrecho de Ormuz. También atacaremos los oleoductos y no permitiremos que salga ni una sola gota de petróleo de la región", aseguró el general Sardar Jabbari de la Guardia Revolucionaria en una publicación en Telegram.

La medida se conoce después de que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, fuera asesinado en un ataque israelí. Y con este cierre, Irán cumplió sus amenazas de bloquear la estrecha vía marítima en represalia por cualquier ataque contra la República Islámica.

¿Por qué es importante el Estrecho de Ormuz?

El estrecho es la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo, pues conecta a los mayores productores del golfo, como Arabia Saudita, Irán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Alrededor del 20% del consumo diario mundial de petróleo y cerca del 30% del gas natural licuado pasa por el estrecho de Ormuz.