Así se vivió el fuerte terremoto que sacudió Chile: videos

Un fuerte Terremoto en Chile sacudió varias regiones del norte del país y provocó momentos de tensión entre miles de personas. El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 6,9 y tuvo su epicentro cerca de Calama, en la región de Antofagasta, donde se reportaron daños estructurales, cortes de energía y múltiples réplicas.

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Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron supermercados destruidos, objetos cayendo desde edificios y ciudadanos evacuando rápidamente viviendas y establecimientos comerciales.

¿Qué pasó con el terremoto en Chile?

El sismo ocurrió sobre las 5:52 de la tarde del lunes 25 de mayo, hora local, y se sintió con fuerza en regiones como Antofagasta, Tarapacá, Arica y Atacama.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de Chile, el epicentro se ubicó a pocos kilómetros de Calama y tuvo una profundidad superior a los 100 kilómetros, algo que permitió que el movimiento se percibiera incluso fuera del país.

En ciudades del sur de Perú, como Tacna, Moquegua y Arequipa, también se reportó el temblor. Incluso algunos usuarios aseguraron haber sentido vibraciones en zonas de Brasil.

Las autoridades chilenas descartaron rápidamente riesgo de tsunami, aunque activaron protocolos de emergencia para revisar daños y monitorear posibles afectaciones mayores.

¿Qué daños dejó el sismo de magnitud 6,9?

Uno de los puntos más afectados fue la región de Antofagasta.

Videos difundidos durante las horas posteriores al terremoto mostraron góndolas destruidas en supermercados, vidrios rotos y desprendimientos de rocas en algunas vías cercanas a zonas montañosas.

Además, cerca de 27 mil personas quedaron sin servicio eléctrico tras el movimiento.

Las autoridades suspendieron clases en Calama mientras avanzan las inspecciones técnicas en colegios, edificios y espacios públicos.

Pese a la magnitud del terremoto, hasta el momento no se reportan víctimas fatales ni heridos graves, algo que fue destacado por organismos de emergencia.

¿Por qué Chile registra tantos terremotos?

Chile y Perú se encuentran ubicados sobre el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, considerado uno de los puntos con mayor actividad sísmica en el planeta.

La constante interacción entre placas tectónicas hace que ambos países registren movimientos telúricos frecuentes, algunos de gran intensidad.

Por eso, tanto autoridades como organismos de emergencia mantienen sistemas permanentes de monitoreo y protocolos de evacuación ante cualquier evento sísmico importante.

Mientras continúan las réplicas en el norte chileno, equipos técnicos siguen evaluando daños en infraestructura y revisando posibles riesgos en carreteras y zonas residenciales.