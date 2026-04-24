Delcy Rodríguez y Gustavo Petro entregan balance tras reunión en Caracas: ¿De qué hablaron?

La reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro en Caracas este 24 de abril concluyó con una declaración conjunta en la que se expusieron los principales temas abordados durante el encuentro. La cita, desarrollada en el Palacio de Miraflores, incluyó reuniones en distintos formatos, desde encuentros privados hasta una mesa ampliada con delegaciones de ambos países.

En una primera etapa, el mandatario colombiano sostuvo un encuentro enfocado en asuntos de defensa, inteligencia y seguridad fronteriza. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión ampliada con participación de ministros y funcionarios responsables de áreas como economía, turismo, hidrocarburos, finanzas y cultura, consolidando una agenda binacional amplia.

¿Qué dijeron Petro y Delcy Rodríguez tras la reunión en Caracas?

Durante la declaración oficial, Delcy Rodríguez agradeció la visita del mandatario colombiano y destacó el contexto del encuentro: “quiero dar las gracias al presidente Petro y a su distinguida delegación. Esta visita se enmarca en un momento de necesidad y unión de nuestro pueblo”.

Además, recordó avances previos en la relación bilateral: “En 2022 logramos la apertura de nuestra frontera en unas poblaciones de movilidad comercial. Con la apertura hemos venido recuperando el comercio”. En esa línea, subrayó la necesidad de fortalecer la producción conjunta: “No tiene sentido que Colombia y Venezuela miren hacia otras latitudes o hemisferios lo que podemos conseguir en nuestros territorios”.

En materia de seguridad, Rodríguez fue enfática al señalar los acuerdos alcanzados: “nos hemos planteado ambos países la elaboración (...) de planes militares, pero también el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información y para el desarrollo de inteligencia”.

Por su parte, Gustavo Petro explicó el enfoque de cooperación en la frontera: el “esfuerzo común” debe orientarse a “liberar a los pueblos de la frontera de las mafias dedicadas a diversas economías ilegales, comenzando por la cocaína, el oro ilícito, la trata de personas, y minerales raros”.

¿Qué acuerdos concretos dejó el encuentro entre Colombia y Venezuela?

Uno de los puntos centrales fue el acuerdo en seguridad binacional. Rodríguez aseguró que “hemos hecho un abordaje muy serio, muy completo de lo que debe ser el combate a bandas criminales, a grupos de delito transnacional”, destacando la coordinación entre ambos gobiernos.

El presidente colombiano también planteó una visión más amplia de integración: “comenzar en concreto lo hemos hablado hoy, de una liberación de los pueblos, esfuerzo común coordinado: liberar a los pueblos de la frontera de las mafias (...) para que la frontera solo sea para el pueblo, venezolano y colombiano”.

En el ámbito económico y social, Petro insistió en avanzar hacia nuevos modelos de cooperación: “integración alimenticia, nutricional, integración energética, ojalá en los modelos nuevos de energía y no en los viejos”.

Asimismo, el mandatario colombiano hizo referencia a una visión histórica de integración regional: “el proyecto de Bolívar de la Gran Colombia puede ser en este siglo XXI, si lo logramos nos podría llevar a ser una de las naciones más poderosas del mundo”.