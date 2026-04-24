En imagénes: el presidente Petro se encontró con Delcy Rodríguez en Caracas para reunión clave

Se revelaron las primeras imágenes del encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, confirmando la llegada del mandatario colombiano al Palacio de Miraflores, en Caracas.

El presidente colombiano fue recibido por Rodríguez en la sede del Ejecutivo venezolano, según imágenes difundidas por la televisión estatal. Este encuentro se da tras la reciente visita de los ministros colombianos de Relaciones Exteriores y Defensa a Caracas, donde se discutieron asuntos relacionados con seguridad, comercio y cooperación energética.

¿Qué temas están abordando Petro y Delcy Rodríguez en Caracas?

El eje principal de la reunión es la seguridad en la frontera, una zona de aproximadamente 2.200 kilómetros que conecta a ambos países y donde confluyen dinámicas complejas. Allí operan grupos armados ilegales, así como redes de narcotráfico y contrabando, lo que ha convertido la región en un punto crítico para la agenda bilateral.

Además, se espera que ambos gobiernos discutan mecanismos de cooperación para enfrentar estas problemáticas, teniendo en cuenta que la frontera también es un espacio de integración social y económica. Se estima que el comercio anual en esta zona alcanza los 1.000 millones de dólares, lo que refuerza la necesidad de garantizar estabilidad y control.

¿Por qué es clave este encuentro para Colombia y Venezuela?

La reunión ocurre en un momento de alta presión internacional, particularmente por parte del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha exigido mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico. A su vez, el gobierno colombiano ha defendido su gestión señalando incautaciones récord de drogas durante el mandato de Petro.

En paralelo, la mandataria encargada venezolana busca atraer inversionistas en sectores como petróleo y minería, al tiempo que insiste en el levantamiento de sanciones económicas. Este contexto añade un componente estratégico al encuentro, que trasciende lo bilateral y se conecta con dinámicas globales.

Otro elemento relevante es el impacto migratorio. En los últimos años, cerca de 3 millones de venezolanos se han asentado en Colombia, lo que refuerza los lazos humanos entre ambos países y plantea desafíos adicionales en términos de políticas públicas y cooperación regional.