CANAL RCN
Internacional Video

‘Niño Guerrero’ volvió la cárcel en su fortaleza criminal: le puso piscina, discoteca y un zoológico

Héctor Rusthenford Guerrero fue la mente detrás de la expansión del Tren de Aragua en todo el continente.

Noticias RCN

junio 13 de 2026
02:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La cooperación militar entre Estados Unidos y Venezuela concluyó con uno de los ataques más importantes: la ejecución de alias Niño Guerrero, el máximo líder del Tren de Aragua, responsable de la expansión del grupo en la última década.

Donald Trump anunció oficialmente la ejecución de 'Niño Guerrero', jefe del Tren de Aragua
RELACIONADO

Donald Trump anunció oficialmente la ejecución de 'Niño Guerrero', jefe del Tren de Aragua

Bajo la dirección del presidente Donald Trump, el Comando Sur llevó a cabo el viernes 12 de junio un ataque cinético, rápido y letal que concluyó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero.

¿Dónde se escondía ‘Niño Guerrero’?

En los últimos años, el Tren de Aragua se ha vuelto una de las organizaciones terroristas más sangrientas de la región y en el planeta. La caída de ‘Niño Guerrero’ se dio bajo la articulación de ambos países.

Guerrero comenzó su carrera delincuencial en los 2000 con robos y microtráfico. Cinco años después, atacó una estación de Policía y asesinó a un funcionario, lo cual lo hizo quedar bajo la lupa de las autoridades.

En 2010, fue capturado y enviado a la cárcel de Tocorón en Aragua, donde formó un imperio estando tras las rejas. Después de escapar, fue recapturado en 2013.

Hace ocho años fue condenado a 17 años de prisión, pero la cárcel se volvió su centro de operaciones criminales y rodeado de lujos, como piscinas, discotecas, bares, túneles de escape y hasta un zoológico.

El prontuario de ‘Niño Guerrero’

Aprovechando la diáspora venezolana, el Tren de Aragua expandió sus operaciones a Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, México, Brasil, Ecuador y Bolivia. ‘Niño Guerrero’ fue responsable de extorsiones, secuestros, narcotráfico y asesinatos.

¿Quién era ‘Niño Guerrero’? El hombre que formó un imperio criminal con el Tren de Aragua
RELACIONADO

¿Quién era ‘Niño Guerrero’? El hombre que formó un imperio criminal con el Tren de Aragua

Estados Unidos había dispuesto una recompensa de cinco millones de dólares por su captura, junto a los 250 mil dólares ofrecidos por Venezuela y otros 130 mil dólares desde Perú.

Trump recalcó la relación diplomática con Venezuela para dar con este golpe: “Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos, con quienes mantenemos una excelente relación. Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Papa León XIV

No se puede creer en Jesús y "promover la guerra": la advertencia del papa León XIV

Medio oriente

Pakistán anuncia avance hacia acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio

Viral

Video viral en China muestra a un robot "mendigo" arrodillado pidiendo dinero en plena calle

Otras Noticias

Antioquia

Crisis en la unidad materno-infantil de Chigorodó: personal sin pagos y servicios al borde del colapso

El personal médico y de enfermería lleva meses sin recibir sus salarios y sobrevive gracias a donaciones.

Comercio

Bogotá Despierta este 13 de junio: horarios extendidos y descuentos por el Día del Padre

Bogotá Despierta regresa este 13 de junio con descuentos, promociones y horarios extendidos hasta la medianoche por la celebración del Día del Padre.

Artistas

¡Conciertazo en México! Carlos Vives y Silvestre cantarán antes del debut de Colombia

Selección Colombia

Juanfer Quintero pronostica cómo será el debut: el papel de James y el respeto por Cannavaro

Bogotá

Día del donante de sangre: así puede llevar a cabo este proceso durante el fin de semana en Bogotá