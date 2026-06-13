‘Niño Guerrero’ volvió la cárcel en su fortaleza criminal: le puso piscina, discoteca y un zoológico

La cooperación militar entre Estados Unidos y Venezuela concluyó con uno de los ataques más importantes: la ejecución de alias Niño Guerrero, el máximo líder del Tren de Aragua, responsable de la expansión del grupo en la última década.

Bajo la dirección del presidente Donald Trump, el Comando Sur llevó a cabo el viernes 12 de junio un ataque cinético, rápido y letal que concluyó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero.

¿Dónde se escondía ‘Niño Guerrero’?

En los últimos años, el Tren de Aragua se ha vuelto una de las organizaciones terroristas más sangrientas de la región y en el planeta. La caída de ‘Niño Guerrero’ se dio bajo la articulación de ambos países.

Guerrero comenzó su carrera delincuencial en los 2000 con robos y microtráfico. Cinco años después, atacó una estación de Policía y asesinó a un funcionario, lo cual lo hizo quedar bajo la lupa de las autoridades.

En 2010, fue capturado y enviado a la cárcel de Tocorón en Aragua, donde formó un imperio estando tras las rejas. Después de escapar, fue recapturado en 2013.

Hace ocho años fue condenado a 17 años de prisión, pero la cárcel se volvió su centro de operaciones criminales y rodeado de lujos, como piscinas, discotecas, bares, túneles de escape y hasta un zoológico.

El prontuario de ‘Niño Guerrero’

Aprovechando la diáspora venezolana, el Tren de Aragua expandió sus operaciones a Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, México, Brasil, Ecuador y Bolivia. ‘Niño Guerrero’ fue responsable de extorsiones, secuestros, narcotráfico y asesinatos.

Estados Unidos había dispuesto una recompensa de cinco millones de dólares por su captura, junto a los 250 mil dólares ofrecidos por Venezuela y otros 130 mil dólares desde Perú.

Trump recalcó la relación diplomática con Venezuela para dar con este golpe: “Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos, con quienes mantenemos una excelente relación. Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar”.