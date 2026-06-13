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Un alcalde de México fue asesinado a tiros: autoridades investigan el crimen

El ataque ocurrió en un pequeño municipio azotado por la presencia de carteles de narcotráfico.

Foto: diseñada por Magnific

AFP

junio 13 de 2026
08:07 p. m.
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Un alcalde fue asesinado a tiros en un estado de México con presencia de cárteles del narcotráfico, según informaron autoridades locales este sábado 13 de junio.

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El ataque ocurrió en un municipio de 6.900 habitantes en el estado de Oaxaca, en el sur del país, donde grupos del crimen organizado se disputan las rutas para el tráfico de drogas.

¿Quién era el alcalde asesinado en México?

Se trata de Joel Bravo, alcalde de San Miguel Amatitlán, quien fue víctima de una "agresión con disparos de arma de fuego". La Fiscalía del estado confirmó los hechos a través de un comunicado, sin precisar detalles de las circunstancias en las que se produjo el crimen.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó "enérgicamente el cobarde asesinato" en un mensaje en la red social X. "En Oaxaca no permitiremos que la violencia se imponga sobre la ley ni sobre la voluntad de nuestras comunidades".

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La Fiscalía regional indicó que "se endureció la presencia policial y se desplegó un operativo táctico" con participación federal en la zona para detener a los agresores.

La guerra de los carteles de droga en México

Los poderosos cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa tienen presencia en este estado costero con el Pacífico.

Casi un centenar de alcaldes fueron asesinados en México desde 2006, cuando se disparó la violencia ligada al narcotráfico.

Un caso reciente que conmocionó el país fue el asesinato, también a tiros, de Carlos Manzo, alcalde en un municipio ubicado en la rica región aguacatera del estado de Michoacán.

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