Ministro de Israel propone judaizar áreas con poblaciones árabes como el Néguev y Galilea

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, lanzó este jueves el plan de su partido Sionismo Religioso para aumentar de manera drástica la presencia judía en el Néguev y la Galilea, regiones con importantes poblaciones árabe-israelíes.

La propuesta se da en plena campaña electoral y busca replicar lo que el dirigente ultraderechista calificó como la “revolución” de los asentamientos en la Cisjordania ocupada.

Un millón de judíos adicionales

Smotrich aseguró que el objetivo es instalar “un millón de judíos adicionales en el Néguev y la Galilea”, con la creación de 40 nuevas comunidades, decenas de granjas, ampliación de las existentes y cientos de miles de viviendas.

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El ministro prometió además zonas industriales y de empleo, y dijo que su partido exigiría al próximo gobierno “eliminar las barreras y colocar a profesionales sionistas en puestos clave”.

En un mensaje en la red X, Smotrich escribió: “La revolución que llevamos a cabo en Judea y Samaria la llevaremos a cabo en el Néguev y Galilea, y a gran escala”. El partido difundió también un video generado por inteligencia artificial en el que aparecen dos hombres árabes llorando y gritando por el plan.

Tensiones en campaña electoral

El anuncio se produce en medio de unas elecciones previstas para el 27 de octubre, en las que el primer ministro Benjamín Netanyahu enfrenta una dura contienda.

Según los sondeos, la formación de Smotrich se encuentra al borde de superar el umbral electoral para ingresar al próximo parlamento.

El Néguev y la Galilea concentran gran parte de la minoría árabe de Israel, que representa alrededor del 21% de la población nacional —unos 10,2 millones de habitantes— y se identifica mayoritariamente como palestina. Smotrich acusó a las comunidades árabes de “apoderarse de reservas de tierras” y de “amenazar el asentamiento judío en la zona”.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967, donde viven más de 500.000 israelíes en asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional, junto a unos tres millones de palestinos.