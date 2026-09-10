VIDEO | Así reapareció la única trilliza Saavedra que sobrevivió al terremoto, un mes después de la tragedia

Un mes después del terremoto, Ana María Saavedra reapareció en Cali para honrar la memoria de su familia durante un homenaje dedicado a las víctimas de la tragedia.

Su presencia volvió a poner en el centro una historia marcada por la tragedia que le arrebató a su familia completa, ella fue la única sobreviviente.

Ana María perdió a sus padres, a sus dos hermanas y a uno de sus tíos. También perdió a su perro y la vivienda que compartía con su familia.

Su regreso se dio durante un evento en la que familiares, vecinos y amigos se reunieron para mantener vivo el recuerdo de quienes murieron por el terremoto.

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El evento dedicado a recordar a las víctimas cuando se cumple un mes de la tragedia reunió a muchas personas que acompañaron el solemne encuentro.

El encuentro no solo representó un reconocimiento a las víctimas del terremoto, sino también una oportunidad para recordar las historias que quedaron detrás de la tragedia.

Para Ana María, regresar a un espacio público, en una silla de ruedas, después de haber perdido a sus seres queridos significó también honrar la memoria de quienes formaban parte de su vida.

Ana María Saavedra se recupera de las heridas físicas y emocionales

La historia de los Saavedra Caicedo quedó así vinculada a la memoria de las víctimas del terremoto en Cali. Sus padres, sus dos hermanas trillizas y su tío hacen parte de los seres queridos que Ana María recuerda ahora desde el lugar de única sobreviviente de los tres hermanos.

Mientras la ciudad avanza un mes después de la tragedia, el homenaje permitió volver la mirada hacia las familias que enfrentaron pérdidas irreparables. Entre ellas está la de Ana María, quien además de perder a toda su familia, perdió su hogar y está volviendo a comenzar.

La periodista Vanessa de la Torre, en nombre de Noticias RCN, y de todo un país le dio un abrazo y le dijo: “Quiero decirte que no estás sola, que eres una valiente, muy valiente. Lo siento muchísimo”.