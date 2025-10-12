“La libertad se conquista cada día”: hija de María Corina Machado tras recibir el Nobel en su nombre

Ante cientos de personas, la hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa, dio unas emotivas palabras que retumbaron en el ayuntamiento de Oslo, Noruega.

Machado, líder opositora de Venezuela, no estuvo en la ceremonia; aunque se confirmó que iba a estar en la capital noruega. Su hija se encargó de dar el potente discurso.

María Corina Machado no estuvo en la ceremonia

“Esa marcha me trae hoy aquí, como una voz entre millones de venezolanos que se han levantado una vez más para reclamar el destino que siempre les ha pertenecido”, así comenzó el discurso, hablando sobre la historia poscolonial de Venezuela.

Se refirió a la migración que hubo a lo largo de los siglos, cuando el país sudamericano recibió a italianos, portugueses, judíos, chilenos, argentinos, uruguayos, cubanos y colombianos: “Les dimos hogar y todos se hicieron venezolanos”.

Sosa mencionó el mercado del petróleo, asegurando que le dio poder al régimen, trayendo privilegios, clientelismo y corrupción. “Aprendí que amar a Venezuela significa asumir la responsabilidad de su destino; sin embargo, como sociedad no supimos hacerlo a tiempo”, afirmó.

El mensaje al régimen: “Nos lo arrebataron todo”

Las palabras después se enfocaron en 1999, cuando comenzó el régimen encabezado por Hugo Chávez: “Violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió a las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad”.

Una corrupción obscena, un saqueo histórico. Durante los años del régimen, Venezuela recibió más ingresos petroleros que en todo el siglo anterior. Nos lo arrebataron todo.

La hija de Machado habló sobre la ardua tarea que ha tenido la líder en las últimas tres décadas: desde las elecciones hasta ser testigo del éxodo venezolano que se ha extendido por el continente y mundo en general.

Con respecto a las elecciones del 28 de julio de 2024, esto dijo: “Frente a la irrupción de nuestra victoria abrumadora, el régimen emitió una orden desesperada: los soldados debían expulsar a nuestros testigos de los centros de votación e impedir que recibieran las actas originales a las que tenían derecho por ley”.

Recalcó que Edmundo González ganó, aunque se efectuó un fraude que le dio la vuelta al planeta. “La dictadura respondió aplicando el terror. Dos mil quinientas personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas. Marcaron sus casas, tomaron a familias enteras como rehenes”, recordó.