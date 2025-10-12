CANAL RCN
Internacional Video

“La violencia no prevalecerá sobre un pueblo que se levanta y resiste”: presidente del Comité del Nobel sobre Venezuela

En su discurso, envió un mensaje al pueblo venezolano y reclamó al mundo por darle la espalda a las víctimas del régimen.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
09:14 a. m.
El discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, en la ceremonia de premiación de la, ahora, Nobel de paz María Corina Machado, rindió homenaje no solo a la líder de oposición, también a un pueblo venezolano que, según dijo, es víctima de persecución, tortura y encarcelamiento a manos del régimen de Maduro.

Su tiempo frente al estrado inició recordando casos como el de Sofía Hernández, Juan Requesens y Alfredo Díaz. Niños, estudiantes y políticos venezolanos que han sufrido los horrores de la dictadura en carne propia.

“Mientras estamos aquí sentados en el Ayuntamiento de Oslo, hay personas inocentes encerradas en celdas oscuras en Venezuela. No pueden oír los discursos de hoy, solo los gritos de los presos que están siendo torturados. Así es como los poderes autoritarios intentan aplastar a quienes se alzan en defensa de la democracia”, sostuvo, frente a la hija de María Corina y su compañero de fórmula en las elecciones de 2024, Edmundo González.

Un reconocimiento al pueblo venezolano a través de Machado:

Frydnes reconoció en su discurso la resistencia y valentía del pueblo venezolano, en un momento en el que una cuarta parte de la población se ha visto obligada a dejar el país y los regímenes autoritarios aprenden unos de otros.

“En medio de esta oscuridad, hay venezolanos que se han negado a rendirse. Los que mantienen viva la llama de la democracia. Que nunca ceden, pese al enorme coste personal. Ellos nos recuerdan constantemente lo que está en juego. Muchos de ellos están hoy aquí con nosotros: El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia”, ejemplificó.

Que el 2024 haya sido uno de los años con mayor número de elecciones —advirtió— no es garantía de elecciones libres y justas en el mundo. La supuesta victoria del régimen chavista, que no coincide con los resultados de un movimiento democrático sin precedentes en Venezuela, generó protestas multitudinarias en todo el país, con todo y que “se ha convertido en un Estado brutal y autoritario”.

Una disculpa y un mensaje de esperanza:

El presidente del Comité Noruego del Nobel lamentó que cuando el pueblo venezolano pidió al mundo que prestara atención, le dieron la espalda: “Mientras perdían sus derechos, su alimento, su salud y su seguridad - y, finalmente, su propio futuro – gran parte del mundo se aferró a sus viejas narrativas. Algunos insistían en que Venezuela era una sociedad igualitaria ideal. Otros solo querían ver en ella una lucha contra el imperialismo”.

Pero advirtió un cambio: “Que nos escuchen ahora. Que sepan que el mundo no les da la espalda. Que la libertad se acerca. Y que Venezuela volverá a ser un país pacífico y democrático. Que amanezca una nueva era”.

Desde Oslo, hizo un llamado al mundo a recordar que la democracia es garantía de paz, y “por eso la oposición democrática en Venezuela debe contar con nuestro apoyo, no con nuestra indiferencia o, peor aún, con nuestra condena”.

