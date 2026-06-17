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Detienen a hombre por rentar acreditación del Mundial en Ciudad de México

La denuncia fue presentada por un representante de los organizadores del torneo, quien detectó las ofertas irregulares.

Foto: AFP

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AFP

junio 17 de 2026
09:10 p. m.
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La Policía de México informó este miércoles la captura de un hombre acusado de ofrecer en renta su acreditación para ingresar a los partidos del Mundial de Fútbol 2026 que se celebran en la capital mexicana.

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Según la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México, el detenido, de 24 años, promocionaba su pase a través de publicaciones en redes sociales. La denuncia fue presentada por un representante de los organizadores del torneo, quien detectó las ofertas irregulares.

Denuncia de organizadores llevó a la captura

De acuerdo con el comunicado oficial, el hombre acudió a un punto de atención para reactivar su acreditación, momento en el que fue retenido por personal de la organización y posteriormente entregado a la policía.

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Las autoridades señalaron que el procedimiento se realizó tras verificar las publicaciones en línea y confirmar que se trataba de un intento de comercializar el acceso a los partidos.

Policía no precisó cargos ni tipo de acreditación

La Secretaría de Seguridad Pública no especificó qué tipo de acreditación poseía el detenido ni los cargos que enfrentará. El caso quedó en manos de las autoridades competentes para definir las responsabilidades legales.

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Este hecho se suma a los operativos de seguridad desplegados en la capital mexicana durante el Mundial, con el objetivo de garantizar el orden y prevenir irregularidades en el acceso a los escenarios deportivos.

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