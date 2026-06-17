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Madre de Vozinha consigue visado y estará en Miami para el partido de Cabo Verde contra Uruguay

Tras el empate contra España, Vozinha confesó entre lágrimas que no pudo reunir el dinero suficiente para que su madre viajara.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

junio 17 de 2026
04:41 p. m.
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El guardameta de Cabo Verde, Vozinha, héroe del empate sin goles contra España en el Mundial 2026, podrá finalmente ver a su madre ingresar a Estados Unidos tras superar las trabas financieras que le impedían obtener un visado.

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El anuncio lo hizo este miércoles Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, quien aseguró haber intervenido ante el secretario de Estado, Marco Rubio, para resolver el caso.

“Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener un visado a tiempo para asistir al partido del domingo contra Uruguay”, señaló Jeffries en un comunicado.

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El encuentro se disputará en Miami, donde los Tiburones Azules afrontarán su segundo compromiso del Grupo H.

Restricciones migratorias y emoción personal

Estados Unidos había impuesto un sistema de depósitos de entre 5.000 y 15.000 dólares para ciudadanos de 50 países en desarrollo, entre ellos Cabo Verde, como requisito para obtener un visado. Aunque la medida fue flexibilizada parcialmente antes del inicio del Mundial, la madre del arquero no había logrado cumplir con la exigencia.

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Tras el empate histórico contra España, Vozinha, de 40 años, elegido mejor jugador del partido, confesó entre lágrimas que no pudo reunir el dinero suficiente para que su madre viajara. “Lloré porque crecí con mis abuelos, que ya fallecieron, y mi madre tampoco pudo venir por el visado”, explicó.

Reencuentro en Miami

Según Jeffries, los detalles del viaje se están ultimando para que madre e hijo se reúnan en Miami. Cabo Verde, un archipiélago de unos 500.000 habitantes frente a la costa noroeste de África, celebró con orgullo el primer punto de su historia en una Copa del Mundo gracias a la actuación de Vozinha.

El próximo desafío será contra Uruguay el domingo y, posteriormente, el 27 de junio frente a Arabia Saudita, en el cierre de la fase de grupos.

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