Iván Cepeda insiste en debatir con Abelardo de la Espriella a tres días de definirse la Presidencia

A solo tres días de las elecciones presidenciales en Colombia, el senador Iván Cepeda lanzó una nueva invitación a Abelardo de la Espriella, su contendor para llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

El candidato de izquierda señaló que busca sostener un debate para discutir abiertamente las posiciones sobre las diferentes visiones sobre el futuro de Colombia en un momento determinante.

Todavía tenemos días de la Espriella. Le reitero una cordial invitación (…) a que hagamos un debate si usted está dispuesto, lo estoy esperando. Si quiere ahora mismo coja su vehículo y venga aquí y hacemos el debate.

La nueva invitación de debate de Cepeda a de la Espriella

El senador del Pacto Histórico explicó que se trata de llevar las diferencias ideológicas a un escenario público de confrontación directa de ideas.

La invitación al debate representa una estrategia que podría definir parte del tono de la campaña electoral que se define en las urnas este 21 de junio en la segunda vuelta a la Presidencia de Colombia.

Este llamado al debate se da en medio de un contexto electoral cada vez más polarizado en Colombia, donde las elecciones de 2026 marcan la agenda política del país.

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Cepeda y de la Espriella, los polos opuestos que buscan la Presidencia

Cepeda, conocido por su activismo en derechos humanos y su cercanía al gobierno de Gustavo Petro, ha sido una figura protagónica en los debates legislativos más importantes de los últimos años.

Mientras que, Abelardo de la Espriella se ha caracterizado por sus críticas sistemáticas al actual gobierno y por su presencia activa en redes sociales. El abogado penalista ha sido una voz recurrente en la oposición política colombiana.

Las elecciones presidenciales 2026 se perfilan como una de las más competidas en la historia reciente del país, con el tema de la paz y la seguridad ocupando un lugar central en las propuestas de los candidatos.

La decisión de los colombianos definirá no solo el liderazgo político de los próximos años, sino también la continuidad o modificación de políticas fundamentales relacionadas con el posconflicto.

Los puntos clave del streaming de Iván Cepeda

En referencia a los señalamientos de compra de votos que de la Espriella ha hecho contra funcionarios del gobierno, incluyendo gobernadores de Boyacá y Nariño, Cepeda respondió: "Si él tiene algún tipo de evidencia que la presente ante el pueblo, porque si no, tanto el gobernador Amaya como el gobernador Escobar tienen pleno derecho a hacerle a él una acusación por calumnia".

El senador también se refirió a la carta de 11 congresistas estadounidenses que solicitaron al fiscal general y al secretario del Tesoro de Estados Unidos investigar a de la Espriella por presuntos vínculos con organizaciones narcoterroristas y el origen de su fortuna en el mercado inmobiliario de Florida.

No estamos hablando de hipotéticas compras de votos sino de la realidad: congresistas de EE. UU. le piden al fiscal general que investigue a de la Espriella por vínculos con organizaciones narcoterroristas y empresas fantasma.

Respecto al acuerdo nacional propuesto como eje de su eventual gobierno, Cepeda aclaró que no equivale a una Asamblea Nacional Constituyente. "Son dos cosas radicalmente distintas. El presidente Petro suspendió la recolección de firmas para la constituyente".

Asimismo, habló de la solicitud de extradición de Estados Unidos de los cabecillas de las estructuras más fuertes de las disidencias de las Farc, Iván Márquez y alias Calarcá:

Si cumplen con las condiciones que plantea la Constitución y la ley, y si esas personas están en poder de la justicia, por supuesto habrá extradición.

Al mismo tiempo, se refirió a ‘Iván Mordisco’, puntualizando que este actor criminal tiene una “deuda extensa con el país”.

“Él es responsable de crímenes internacionales (…) de lesa humanidad. Debe ser castigado por la justicia colombiana".