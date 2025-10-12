CANAL RCN
Internacional Video

María Corina Machado no estará en la ceremonia del Nobel: su hija recibirá el premio

La líder venezolana opositora es el Premio Nobel de la Paz 2025.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
07:24 a. m.
La atención del planeta está centrada en Oslo. La capital noruega alberga la entrega del premio Nobel de la Paz para la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.

En vivo | Premio Nobel de Paz es entregado a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana
La ceremonia se celebra en el Ayuntamiento de Oslo sin la presencia de su galardonada, cuyo paradero actual se desconoce. Su hija Ana Corina Sosa recibirá el reconocimiento en su nombre ante más de 200 invitados, incluidos cuatro presidentes latinoamericanos y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González.

María Corina Machado iría a Oslo, pero no a la ceremonia

El Comité Noruego del Nobel confirmó oficialmente que Machado no podrá acudir de manera presencial a la ceremonia programada para las 13:00 horas locales (7:00 a.m. hora de Colombia).

Corina Parisca, madre de la galardonada, expresó su confianza en declaraciones previas al evento: “María Corina no puede venir, es seguro, por alguna razón importante. Dios guía nuestros pasos, y si él decidió que venga, vendrá, y lo contrario también. Y nosotros estamos todos felices, igual que siempre, porque está haciendo un merecido reconocimiento”.

La ceremonia será encabezada por el rey Harald V de Noruega y la reina Sonia, junto a autoridades noruegas y venezolanos en el exilio. El líder del Comité del Nobel pronunciará el primer discurso en el escenario que desde hace cuatro décadas acoge la entrega de este galardón.

El mundo destaca a la líder

El expresidente colombiano Iván Duque destacó el simbolismo del premio: “No es un premio a una claudicación, como muchas veces cuando se entrega el Premio Nobel de Paz, hay claudicación. Aquí es un premio que se entrega a una causa para que continúe ese objetivo final, que es la derrota de la narcodictadura de Nicolás Maduro”.

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas y cercano colaborador de Machado, subrayó que la líder venezolana "no se enfrenta a un rival político, no, se enfrenta a una mafia criminal, a una mafia del narcotráfico, que está haciendo todo lo posible por evitar que ella pueda moverse".

Clara Machado, hermana de la galardonada, manifestó: “Muchas emociones, la verdad, es increíble estar aquí, y bueno, con el corazón también con muchos venezolanos que deberían estar aquí y no pudieron, pero muy pronto nos reuniremos todos en Venezuela, sé que va a ser así”.

