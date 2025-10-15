Donald Trump amenaza con tomar radical decisión de cara al Mundial 2026; asegura que FIFA lo respaldará

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a encender la polémica en torno a la organización del Mundial de la FIFA 2026, el cual su país organiza junto a México y Canadá.

En unas declaraciones explosivas emitidas desde la Casa Blanca este martes, el mandatario amenazó directamente con retirar los partidos asignados a la ciudad de Boston, en Massachusetts, alegando motivos de inseguridad derivados de recientes disturbios. Trump aseguró que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo respaldaría "muy fácilmente" en caso de solicitar el traslado de sedes.

La capital del estado Massachusetts, una de las once ciudades estadounidenses seleccionadas para albergar encuentros del torneo mundialista, se convirtió en el blanco de las críticas del presidente, quien ya había lanzado advertencias similares a otras urbes gobernadas por el partido demócrata, como Seattle y San Francisco.

Las razones por las que Trump quitaría la sede a Boston

"Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría: trasladémoslo a otro lugar. Y él lo haría. Muy fácilmente él lo haría", declaró Trump a periodistas.

Boston tiene previsto albergar siete partidos del Mundial de 2026, un evento de magnitud que no solo inyecta vida al fervor deportivo, sino que representa una enorme derrama económica y una vitrina global para la ciudad.

La alcaldesa demócrata de Boston, Michelle Wu, ha sido señalada por Trump, quien la calificó como una demócrata "de izquierda radical" y sugirió que su gestión ha permitido que se "apoderen de partes de Boston", una acusación con tintes marcadamente políticos.

¿Qué han respondido desde FIFA?

La postura de Trump sobre la potestad de mover sedes por cuenta propia choca con lo que la propia FIFA ha manifestado en el pasado. Tras una arremetida previa del presidente en septiembre, donde puso en tela de juicio la seguridad de Seattle y San Francisco por motivos similares, la FIFA y la Concacaf recordaron que la decisión final sobre la elección y modificación de las sedes mundialistas reside exclusivamente en el máximo organismo rector del fútbol a nivel global.

El vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, había subrayado la necesidad de que gobiernos y mandatarios respeten la autonomía de la organización.

Trump insiste en su capacidad de influencia, basándose en lo que él percibe como una relación sólida con Infantino y el poder de su posición como anfitrión principal del torneo. El mandatario extendió su advertencia más allá del fútbol, sugiriendo que podría aplicar el mismo criterio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 si considerase que la ciudad no está "preparada adecuadamente".