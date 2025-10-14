Diosdado Cabello advierte a Trump y confirma apoyo militar extranjero al régimen de Maduro en Venezuela

Durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, considerado la mano derecha de Nicolás Maduro, lanzó una nueva advertencia al gobierno de Estados Unidos, asegurando que Venezuela cuenta con apoyo militar de otros países de la región.

El dirigente chavista afirmó que el país está “siendo agredido” y pidió el respaldo de los pueblos del mundo:

El llamado que hizo el presidente, si nosotros no hemos hecho públicamente el llamado a que los pueblos del mundo puedan organizarse para defender nuestro país, yo aprovecho y lo hago desde esta instancia. Que de cualquier lugar en el mundo aquí está Venezuela que está siendo agredida. Y toda la ayuda que nos pueda dar, bienvenida sea.

“Si se meten con Venezuela, ellos van apoyando a Venezuela”

Cabello amplió su mensaje asegurando que ya existen manifestaciones de apoyo por parte de fuerzas militares y policiales de otros países de América, incluso de naciones que no comparten la línea política del chavismo.

En palabras del dirigente:

Es una manifestación de fuerzas militares de esta América que han enviado mensaje parejo diciéndonos a nosotros: si se meten en Venezuela, ellos van apoyando a Venezuela. No necesariamente con gobiernos cercanos a nosotros. Óyeme esto, no es necesariamente con gobiernos cercanos a nosotros, que si hay una agresión contra Venezuela ellos irán presentes para apoyar a Venezuela.

Cabello agregó que “se vendrán los pueblos originarios y las fuerzas militares y policiales de otros países para Venezuela a apoyar a esta patria que lo que ha hecho es trabajar en paz”, y cerró su intervención con una frase desafiante: "ni los Duques, ni los Santos, ni los Pastrana, ni mucho menos los Uribe pasarán por aquí".

Venezuela pone las armas “en manos del pueblo”

En paralelo, Cabello reiteró que el Estado venezolano ha decidido entregar las armas al pueblo para prepararse ante una posible incursión militar de Estados Unidos. Según explicó, la medida responde a lo establecido en la Constitución venezolana, que otorga al Estado el monopolio de las armas, pero este “ha decidido que las armas del país estén en manos del pueblo para su protección”.

Mientras tanto, Nicolás Maduro mantiene su discurso de resistencia, asegurando que Venezuela enfrenta “la amenaza militar más letal y extravagante de la historia”, y ha ordenado ejercicios permanentes de defensa y alistamiento civil.