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Disidencias estarían entrando kits escolares con propaganda de sus grupos criminales en El Naya

Padres de familia denunciaron la entrega de kits a estudiantes con los logos del grupo criminal.

Noticias RCN

abril 02 de 2026
08:27 p. m.
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Un hecho indignante ha encendido las alarmas de las autoridades y padres de familia en el suroccidente del país a raíz de la presencia de disidentes armados que estarían ingresando a colegios para entregar supuestos kits escolares con publicidad de los grupos criminales.

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¿Qué se sabe de este caso?

En pleno corazón de la región de El Naya, justo en la frontera entre el Valle y el Cauca, disidentes armados entraron a un colegio a entregar cuadernos que llevan impreso el logo de su grupo criminal a los menores presentes.

“Fuera de eso entrar a un entorno seguro y protegido para nuestra niñez y entregar útiles escolares o sea dos afectaciones directas al DIH”, señaló Lina Tabares, defensora DD.HH Jamundí.

Según Leonardo González, el director de Indepaz, ningún grupo formado puede ingresar a una institución educativa con el objetivo de acercarse a los estudiantes ni utilizar cuadernos u otros materiales escolares para realizar propaganda o ganar influencia.

Las alarmas se han encendido entre las autoridades, pues se informó que, en los últimos tres años, en la región se han documentado casos de reclutamiento forzado de por lo menos 300 menores de edad.

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Exjefes de las Farc piden perdón por reclutamiento de menores

Este caso no es aislado, pues, el pasado mes de marzo, exintegrantes del último secretariado de las Farc reconocieron y además pidieron perdón por el reclutamiento de más de 18.600 casos de reclutamiento y utilización de niños con fines de guerra.

Según información por parte de la JEP, fueron cinco patrones los que se presentaron en el marco del conflicto armado. El primero consiste en el reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años.

El segundo tiene que ver con malos tratos, torturas y homicidios contra los niños. El tercero habla sobre violencia reproductiva y abortos forzosos cometidos contra niñas, el cuarto habla sobre violencias sexuales documentales contra los menores reclutados y el quinto señala violencias basadas en el prejuicio contra niños y niñas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.

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