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Millonarios cayó frente a Jaguares y su clasificación se aleja: así quedó en la tabla

Millonarios no pudo sumar frente a Jaguares en su visita a Montería y su clasificación parece lejana.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

abril 02 de 2026
08:31 p. m.
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Millonarios volvió a dejar puntos en el camino en un momento crítico del campeonato y ahora su presencia en los playoffs de mitad de año empieza a complicarse seriamente. El conjunto embajador cayó 1-0 en su visita a Jaguares en Montería, un resultado que lo mantiene, por ahora, dentro del grupo de los ocho, pero con una presión enorme por parte de varios perseguidores que aún tienen partidos pendientes.

Un penal condenó a Millonarios en Montería

El único tanto del compromiso llegó apenas comenzando la segunda parte. Al minuto 50, Yairo Moreno transformó un penal en gol, dándole la ventaja a Jaguares y desatando la celebración en Montería.

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A partir de ese momento, el partido se convirtió prácticamente en un monólogo azul. Millonarios asumió el protagonismo absoluto, se instaló en campo rival y generó varias aproximaciones, pero volvió a sufrir por un problema que se ha repetido durante varias jornadas: la falta de claridad en el último tercio.

El equipo bogotano tuvo posesión, empuje y volumen ofensivo, pero no encontró la fórmula para romper el bloque defensivo del rival ni la eficacia necesaria en el centro del ataque para, al menos, rescatar un punto que hoy parece vital.

La tabla aprieta y el calendario no da tregua

Con esta derrota, Millonarios quedó ubicado en la séptima posición con 21 puntos, una ubicación engañosa si se tiene en cuenta que varios de sus perseguidores directos tienen menos partidos disputados y podrían desplazarlo en los próximos días.

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Lo más preocupante para el equipo albiazul es el exigente calendario que tendrá en el cierre de la fase regular. A los dirigidos por David González todavía les resta enfrentar a Tolima, Santa Fe, Alianza Valledupar y América de Cali, cuatro partidos que serán prácticamente finales anticipadas.

La clasificación aún depende de Millonarios, pero el margen de error se redujo al mínimo y cualquier nuevo tropiezo podría dejarlo por fuera de la pelea por el título.

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