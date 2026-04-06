Nueva advertencia de Trump a Irán: "Todo el país podría ser arrasado"

Nueva amenaza de Donald Trump a Irán marca un nuevo capítulo en la escalada de tensiones entre Washington y Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum contundente al régimen iraní: reabrir el Estrecho de Ormuz o enfrentar posibles ataques que podrían tener consecuencias devastadoras en cuestión de horas.

Durante una declaración pública, Trump fue enfático al señalar que "todo el país podría ser arrasado en una sola noche y eso podría ser mañana mismo", una frase que ha generado preocupación en la comunidad internacional por el riesgo de una confrontación a gran escala.

La advertencia se produce en medio de un conflicto creciente en Medio Oriente y tras recientes enfrentamientos que involucran operaciones militares directas.

¿Por qué el Estrecho de Ormuz es la nueva amenaza de Donald Trump a Irán?

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos geopolíticos más sensibles del mundo. Por esta ruta marítima transita cerca del 20 % del petróleo y gas licuado global, lo que lo convierte en un corredor estratégico para la economía internacional. Cualquier interrupción en este paso puede generar efectos inmediatos en los precios del crudo y en la estabilidad energética mundial.

En ese contexto, la presión de Estados Unidos se centra en garantizar la libre circulación por esta vía. Trump ha insistido en que el bloqueo o las restricciones impuestas por Irán no solo afectan a su país, sino al comercio global.

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Por ello, el ultimátum fijado hasta el 7 de abril se presenta como un punto de inflexión en la crisis.

Además, analistas internacionales coinciden en que una escalada militar en esta zona podría involucrar a otros actores regionales, ampliando el conflicto y elevando el riesgo de desestabilización en mercados internacionales.

¿Qué implicaciones tiene la advertencia militar de Trump para el conflicto en Medio Oriente?

La nueva amenaza también se da en el marco de una operación militar reciente que, según Trump, fue “milagrosa”.

El mandatario reveló detalles sobre el rescate de dos pilotos cuyo avión fue derribado por fuerzas iraníes. La misión, que involucró el despliegue de 21 aeronaves en espacio aéreo hostil, evidenció el nivel de tensión actual.

Según explicó, uno de los oficiales logró sobrevivir tras escalar terreno montañoso mientras se encontraba gravemente herido, lo que permitió su posterior rescate. Este episodio refuerza la narrativa de confrontación directa entre ambas naciones.

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Por otro lado, Trump advirtió que Estados Unidos podría atacar infraestructura crítica de Irán, incluidas centrales eléctricas, si no se cumplen sus exigencias. Este tipo de acciones, de concretarse, tendría un alto impacto humanitario y estratégico, además de posibles repercusiones diplomáticas a nivel global.

En consecuencia, organismos internacionales y gobiernos aliados han comenzado a monitorear la situación con cautela.