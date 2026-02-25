CANAL RCN
Internacional

Trump entregó Medalla de Honor a piloto que fue herido durante la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos exaltó el valor del piloto herido durante la incursión del 3 de enero.

Eric Slover Donald Trump (1)
FOTO: AFP

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
02:41 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condecoró con la Medalla de Honor del Congreso a Eric Slover, uno de los pilotos que participó en la operación militar que permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado sábado 3 de enero.

Trump aseguró que en la incursión “hubo muchos héroes”, pero subrayó que las acciones de Slover quedarán “en las crónicas eternas del valor militar”. Según relató, el piloto fue líder de vuelo en la cabina del primer helicóptero, un Chinook que transportaba tropas estadounidenses hacia la fortaleza militar donde se encontraba Maduro.

Así hirieron al piloto condecorado por Trump

Según el relato del mandatario, mientras el helicóptero se aproximaba para aterrizar, recibió disparos desde distintos ángulos por lo cual Slover resultó herido en la pierna y la cadera, lo cual dificultaba su capacidad para pilotar.

A pesar de la gravedad de las lesiones continuó la maniobra para garantizar el éxito de la operación y la seguridad de sus compañeros a bordo. Trump afirmó que el éxito de la misión dependía de "la capacidad del piloto para resistir el dolor" y completar el objetivo.

Acuerdos petroleros y liberación de presos políticos en Venezuela

En su discurso, Trump también abordó los acuerdos petroleros alcanzados con Venezuela. Afirmó que la producción de petróleo de Estados Unidos se ha duplicado y que los nuevos entendimientos buscan impactar positivamente tanto a su país como a los venezolanos.

El mandatario aseguró que su gobierno trabaja con Delcy Rodríguez y que, como parte de esos acercamientos, se ha logrado la liberación de centenares de presos políticos.

