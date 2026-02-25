CANAL RCN
Economía

Dólar cerró en máximos del último mes: así terminó la jornada este 25 de febrero

El dólar cerró este 25 de febrero en máximos del último mes en Colombia. Revise el precio oficial, cuánto subió hoy y el balance frente a semanas anteriores.

Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
02:38 p. m.
El dólar volvió a moverse al alza este miércoles 25 de febrero de 2026 y se mantiene por encima de los $3.700, un nivel que no tocaba con tanta constancia desde hace más de un mes.

La jornada estuvo marcada por leves variaciones, pero con alto volumen de negociación, lo que refleja el interés del mercado por la divisa estadounidense.

Al cierre del día, el dólar se ubicó en $3.703,67, apenas $0,39 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que fue de $3.703,28, cifra certificada por el Banco de la República.

Durante la sesión, la moneda tocó un mínimo de $3.685 y un máximo de $3.717,75, con 1.659 movimientos por un valor cercano a US$1.389 millones.

La cotización oficial del dólar para este miércoles quedó en $3.703,28, lo que representa un aumento de 5,92 pesos, equivalente a un alza del 0,16 % frente al día anterior.

Con este resultado, la divisa alcanzó su nivel más alto en más de un mes, específicamente desde el pasado 13 de enero de 2026.

Este comportamiento confirma una tendencia de pequeños repuntes consecutivos, que han llevado al dólar a consolidarse nuevamente por encima de los $3.700, un rango que muchos analistas siguen de cerca por su impacto directo en importaciones, viajes y precios de algunos productos.

Balance del dólar frente a otros periodos

Aunque el movimiento diario fue moderado, al comparar con otros momentos se observan variaciones más amplias. Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar subió un 1,06 % (39,02 pesos). En comparación con el mismo día del mes anterior, el incremento fue del 1,8 % (65,4 pesos).

Sin embargo, el panorama cambia cuando se mira el acumulado del año. Frente al inicio de 2026, la divisa registra una caída del 1,43 % (53,8 pesos). Y al compararlo con el mismo día de 2025, el descenso es aún mayor: 9,95 %, es decir, 409,35 pesos menos.

