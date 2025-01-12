CANAL RCN
Internacional Video

Donald Trump le habría dado ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone Venezuela

El 21 de noviembre, el estadounidense habría tenido una llamada con Maduro.

Noticias RCN

Reuters

diciembre 01 de 2025
07:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Reuters conoció detalles sobre la llamada que entablaron el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro. La conversación habría ocurrido el mes pasado, concretamente el 21 de noviembre; y duró menos de 15 minutos.

Le exigen la renuncia y salida inmediata a Nicolás Maduro en Venezuela: ¿Ocurrirá?
RELACIONADO

Le exigen la renuncia y salida inmediata a Nicolás Maduro en Venezuela: ¿Ocurrirá?

De acuerdo con lo revelado por la agencia, citando a cuatro fuentes oficiales, el norteamericano habría rechazado las solicitudes que le hizo Maduro. Al parecer, le dijo que estaba dispuesto a salir de Venezuela con su familia, siempre y cuando hubiese amnistía. Eso, entonces, incluía el levantamiento de las sanciones.

Donald Trump le dio plazo a Maduro: ¿Hasta cuándo?

Maduro también habría pedido que las sanciones dejaran de aplicarse sobre los más de 100 funcionarios del régimen. Inclusive, propuso a la vicepresidenta Delcy Rodríguez para que asumiera las riendas de un gobierno interino mientras se convoca a elecciones.

Durante la charla, el republicano le habría dado plazo de máximo una semana (hasta el viernes 28 de noviembre) para salir del país. Presuntamente, le permitió elegir el destino para irse con su familia. Un día después, Trump declaró que el espacio aéreo venezolano debería considerarse completamente cerrado.

La llamada de Trump con Maduro

La llamada fue confirmada por el propio Trump, pero no dio detalles sobre lo conversado. Tampoco hubo pronunciamiento oficial de la Casa Blanca ni del Ministerio de Información de Venezuela.

Este lunes 1 de diciembre, el mandatario estadounidense se reunió con el Consejo de Seguridad para hablar sobre Venezuela. La portavoz Karoline Leavitt no entregó detalles sobre decisiones de una eventual intervención ni un despliegue de tropas por tierra.

“Hay opciones disponibles para el presidente, y dejaré que él se exprese sobre ellas”, declaró. En medio del despliegue militar por las costas cercanas a Venezuela, Estados Unidos dispuso del portaaviones más grande, complementando a los buques de guerra, aviones de caza y miles de tropas.

Un punto clave es que, desde hace meses, el Departamento de Estado dispuso de 50 millones de dólares de recompensa por Maduro; y 25 millones de dólares por los altos funcionarios del régimen, como Diosdado Cabello.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico

Estados Unidos

Estados Unidos cobrará 45 dólares a viajeros que incumplan con rigurosa norma desde febrero 2026

Estados Unidos

EE. UU. ordenó ataque contra sobrevivientes de operación antidrogas en el Caribe

Otras Noticias

Popayán

Revelan nuevo boletín extraordinario del volcán Puracé: ¿Qué dice?

El volcán lanzó nuevas columnas gigantes y señales sísmicas que revelan un movimiento interno.

Salario mínimo

¿Cuáles son los riesgos de aumentar dos cifras al salario mínimo en 2026 como propone el Gobierno?

De no llegar a un acuerdo antes del 16 de diciembre, el salario mínimo para 2026 se anunciará por decreto, como en los últimos dos años.

Millonarios

Millonarios ya tendría acuerdo de salida de extranjero y llegada de figura del FPC

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez le hizo pasar susto a sus seguidores: terminó en ambulancia tras presentación en Bogotá

EPS

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud