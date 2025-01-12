Donald Trump le habría dado ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone Venezuela

Reuters conoció detalles sobre la llamada que entablaron el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro. La conversación habría ocurrido el mes pasado, concretamente el 21 de noviembre; y duró menos de 15 minutos.

De acuerdo con lo revelado por la agencia, citando a cuatro fuentes oficiales, el norteamericano habría rechazado las solicitudes que le hizo Maduro. Al parecer, le dijo que estaba dispuesto a salir de Venezuela con su familia, siempre y cuando hubiese amnistía. Eso, entonces, incluía el levantamiento de las sanciones.

Donald Trump le dio plazo a Maduro: ¿Hasta cuándo?

Maduro también habría pedido que las sanciones dejaran de aplicarse sobre los más de 100 funcionarios del régimen. Inclusive, propuso a la vicepresidenta Delcy Rodríguez para que asumiera las riendas de un gobierno interino mientras se convoca a elecciones.

Durante la charla, el republicano le habría dado plazo de máximo una semana (hasta el viernes 28 de noviembre) para salir del país. Presuntamente, le permitió elegir el destino para irse con su familia. Un día después, Trump declaró que el espacio aéreo venezolano debería considerarse completamente cerrado.

La llamada de Trump con Maduro

La llamada fue confirmada por el propio Trump, pero no dio detalles sobre lo conversado. Tampoco hubo pronunciamiento oficial de la Casa Blanca ni del Ministerio de Información de Venezuela.

Este lunes 1 de diciembre, el mandatario estadounidense se reunió con el Consejo de Seguridad para hablar sobre Venezuela. La portavoz Karoline Leavitt no entregó detalles sobre decisiones de una eventual intervención ni un despliegue de tropas por tierra.

“Hay opciones disponibles para el presidente, y dejaré que él se exprese sobre ellas”, declaró. En medio del despliegue militar por las costas cercanas a Venezuela, Estados Unidos dispuso del portaaviones más grande, complementando a los buques de guerra, aviones de caza y miles de tropas.

Un punto clave es que, desde hace meses, el Departamento de Estado dispuso de 50 millones de dólares de recompensa por Maduro; y 25 millones de dólares por los altos funcionarios del régimen, como Diosdado Cabello.