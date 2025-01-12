CANAL RCN
Internacional

Le exigen la renuncia y salida inmediata a Nicolás Maduro en Venezuela: ¿Ocurrirá?

Con la tensión por la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, aumenta la intriga sobre el futuro de Maduro y el régimen.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: @PresidencialVen

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
03:17 p. m.
Para nadie es un secreto que los últimos meses han sido tensos. Tras la posesión de Nicolás Maduro y en medio de un ambiente marcado por el señalado fraude electoral sobre Edmundo González, la atención del planeta ha estado en el país vecino.

Los ojos del mundo se centraron aún más con el regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. El republicano ha tomado cartas en el asunto, las cuales han generado repercusiones en el régimen.

Presión de Estados Unidos sobre Venezuela

A través del Departamento de Estado, se designó como organización terrorista al Cartel de los Soles, de la que se cree hay tentáculos en las instituciones venezolanas. Asimismo, se acusa a Maduro de ser la cabeza, por quien también se anunció una recompensa de 50 millones de dólares.

De la mano con este asunto, el despliegue militar por el Caribe y Pacífico ha dado de qué hablar. Los mejor del arsenal estadounidense ha estado cerca de las costas venezolanas, interceptando y destruyendo embarcaciones con indicios de que transportaban droga.

El llamado de la oposición

El partido de oposición Primero Justicia emitió un duro comunicando, exigiendo la renuncia y salida inmediata del país de Maduro y su grupo de poder (en el que está incluido Diosdado Cabello). También se pidió por la liberación de todos los presos políticos, con las garantías para el regreso seguro de los exiliados.

En aras de darle cumplimiento a las elecciones del 28 de julio de 2024, respaldar como presidente a González, así como darle reconocimiento a la nobel María Corina Machado y a la Plataforma Unitaria.

Primero Justicia afirmó que se necesita un plan urgente de recuperación de la población vulnerable, inversión social para aquellos que estén en condición de pobreza, adoptar medidas extraordinarias, relanzar la industria petrolera, etcétera.

Instalación de un Gobierno de Unidad Nacional, amplio, plural, de protagonismo ciudadano que abra paso a una transición democrática real.

 

