Trump ordena plan inmediato para comercializar petróleo venezolano en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, actualmente sancionado, para ser transportado y vendido en territorio estadounidense.

Según explicó en su cuenta de Truth Social, el petróleo será comercializado a precio de mercado y los recursos quedarán bajo su control para garantizar, dijo, que se destinen al beneficio de los pueblos de Venezuela y de Estados Unidos. Trump indicó además que ya dio instrucciones al secretario de Energía, Chris Wright, para que el plan se ejecute de inmediato.

El crudo sería trasladado en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en EE. UU. La propuesta se conoce en medio del nuevo escenario político en Venezuela y abre interrogantes sobre su alcance legal y diplomático.

Noticia en desarrollo...