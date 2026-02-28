Felipe Saruma frenó incómoda pregunta sobre Andrea Valdiri en plena entrevista: video

El creador de contenido Felipe Saruma protagonizó un momento inesperado durante una entrevista en Mix Radio, luego de que un oyente hiciera una pregunta íntima relacionada con su pasado con Andrea Valdiri.

El episodio ocurrió cuando los locutores abrieron las líneas telefónicas para que el público participara en vivo.

En medio de la dinámica, un oyente lanzó una pregunta directa: quiso saber cuántas veces el influencer “hacía el amor” con su exesposa. El comentario generó sorpresa en cabina y un evidente momento de tensión.

Saruma reaccionó primero con risa. Sin embargo, lejos de entrar en detalles o alimentar la polémica, optó por responder con mesura.

Eso es algo muy personal y le quedaría mal a un hombre contar lo que pasó con una persona que en su momento quiso demasiado, afirmó al aire.

Felipe Saruma respondió con respeto sobre Andrea Valdiri

La frase fue suficiente para cerrar el tema en la entrevista. El influencer dejó claro que no estaba dispuesto a exponer aspectos íntimos de su relación pasada, marcando límites frente a una pregunta que muchos consideraron invasiva.

El fragmento del programa comenzó a circular en redes sociales pocas horas después. En plataformas como Instagram y TikTok, usuarios compartieron el clip destacando la actitud del creador digital. Comentarios como “todo un caballero” y “él todavía la ama” se multiplicaron rápidamente.

Aunque tanto Saruma como Valdiri compartieron aspectos de su relación en el pasado, el influencer dejó en evidencia que no todo debe ser objeto de conversación pública, especialmente cuando se trata de temas íntimos.

Entrevista de Saruma sobre Valdiri fue tendencia en redes

Para algunos seguidores, la respuesta mostró madurez y respeto hacia su expareja. Otros interpretaron el momento como una señal de que aún existe afecto.

Sin embargo, el propio influencer no profundizó más en el tema y continuó con la entrevista enfocándose en sus proyectos profesionales.

Por ahora, Felipe Saruma continúa activo en redes sociales y concentrado en su carrera como creador de contenido y en la política, mientras Andrea Valdiri disfruta de su nueva relación.