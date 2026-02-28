David Luna: El déficit fiscal se soluciona adelgazando el Estado, focalizando subsidios y utilizando los fondos

David Luna, precandidato presidencial de 50 años, con 29 años de experiencia en la vida pública, presentó su propuesta de gobierno enfocada en la renovación generacional y la solución de problemas estructurales del país.

"Yo soy de los que creen que hay que construir, no destruir, sumar, no restar", afirmó Luna en Candidatos en la Redacción.

El candidato, quien ha sido concejal de Bogotá, representante a la Cámara, senador y ministro TIC, propuso un gabinete ministerial que incluiría a Aníbal Gaviria en el Ministerio del Interior, Enrique Peñalosa en Defensa, y Mauricio Cárdenas en el área económica.

Entre sus propuestas más destacadas figura la designación de Vicky Dávila como embajadora de Estados Unidos y de Paloma Valencia como canciller de la República. Juan Daniel Oviedo ocuparía el Ministerio de Educación en su eventual gobierno.

Las propuestas de David Luna

En materia de cultivos ilícitos, Luna presentó datos específicos: "De las 300.000 hectáreas que tiene Colombia de hoja de coca, 150.000 están sembradas en apenas 15 municipios".

El precandidato cuestionó la incapacidad del Estado para llegar a estos municipios y acusó al gobierno de estar "doblegado ante el narcotráfico".

Respecto al sistema de salud, Luna criticó duramente la situación de la Nueva EPS y propuso la creación de "un consejo asesor y decisor de pacientes" para combatir la corrupción. "Los pacientes saben dónde roban la plata, saben por qué no hay tratamientos", argumentó el candidato.

En educación superior, Luna planteó fortalecer el Icetex con tasas de interés mínimas y condonación de créditos por excelencia académica. Sobre conectividad, su área de experticia como exministro TIC, propuso utilizar "satélites de baja órbita" para llevar internet a todo el territorio nacional con tarifas diferenciales y sociales.

Los planteamientos económicos de Luna

El punto más crítico de su propuesta es la solución al déficit fiscal. Luna estimó el hueco en 50 billones de pesos y planteó tres estrategias: adelgazamiento del Estado eliminando "corbatas burocráticas" (ahorro de 10 billones), focalización de subsidios evitando que familias reciban tres o cuatro ayudas simultáneas (20 billones adicionales), y utilización de recursos de fondos públicos.

En política internacional, Luna adoptó una posición balanceada sobre el conflicto entre Israel e Irán: "Lo que pasó en Israel fue la respuesta a un ataque, pero también un abuso". El candidato enfatizó la necesidad de restablecer el *orden mundial* respetando las democracias.

Luna cerró con un llamado a la unidad: "Este es un país que tiene que entender que solamente sumando vamos a avanzar". El candidato destacó su trayectoria sin investigaciones ni escándalos de corrupción y se presentó como parte de una generación que no carga "con las querellas políticas de los expresidentes".