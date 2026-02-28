¡Goleada escarlata! América no tuvo piedad y venció a Alianza FC

América de Cali dio un golpe de autoridad este sábado 28 de febrero al vencer 3-0 a Alianza FC en condición de visitante, en compromiso válido por la fecha 9 de la Liga BetPlay.

El conjunto escarlata fue superior de principio a fin y ratificó su buen momento en el campeonato.

Los dirigidos por David González resolvieron el partido en el primer tiempo con orden táctico, efectividad y una clara diferencia futbolística frente a un rival que sigue sin levantar cabeza y permanece en el último lugar de la tabla.

El marcador se abrió al minuto 18, cuando el árbitro central, con apoyo del VAR, sancionó penal a favor del cuadro vallecaucano tras una falta sobre Mateo Castillo.

El encargado de ejecutar fue Yeison Guzmán, quien definió con seguridad y venció al guardameta rival con un remate potente de pierna derecha.

América de Cali fue contundente ante Alianza FC

Tras el 1-0, América no bajó la intensidad. Aunque el equipo de Valledupar intentó reaccionar, careció de profundidad y claridad en el último tercio del campo. En cambio, los escarlatas aprovecharon los espacios y golpearon de nuevo al minuto 36.

En una jugada que nació desde campo propio, Josen Escobar envió un pase largo para Guzmán, quien mostró calidad en el control y asistió con precisión a Daniel Valencia.

El delantero se acomodó dentro del área y sacó un fuerte disparo de derecha para ampliar la ventaja 2-0 antes del descanso.

En el segundo tiempo, el panorama se complicó aún más para Alianza FC tras la expulsión de Wiston Fernández, que dejó a su equipo con diez hombres.

América aprovechó el hombre de más y sentenció el encuentro al minuto 55 con un golazo de media distancia de Rafael Carrascal, quien sacó un remate preciso imposible para el arquero.

Liga BetPlay: América suma 16 puntos y mira la Copa Sudamericana

Con el 3-0 a favor, el cuerpo técnico optó por administrar cargas físicas y resguardar a jugadores como Mateo Castillo, Daniel Angulo, Omar Bertel y Tilman Palacios, pensando en el duelo del próximo 5 de marzo frente a Atlético Bucaramanga por la Copa Sudamericana.

La victoria deja a América de Cali con 16 puntos y consolidado en la parte alta de la Liga BetPlay, mientras que Alianza FC continúa en el fondo de la clasificación con apenas tres unidades y un panorama complejo de cara a las próximas fechas.

El equipo escarlata mostró contundencia, equilibrio y ambición. Si mantiene este nivel, no solo peleará los primeros lugares del torneo local, sino que también llegará fortalecido a su reto internacional.