Presidente Trump pidió pena de muerte para sujeto que asesinó a refugiada ucraniana

El asesinato de Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana de 23 años, ha generado conmoción en Estados Unidos y desató un intenso debate político tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien pidió aplicar la pena de muerte al presunto responsable.

Presidente Trump exige pena de muerte para el presunto asesino de refugiada ucraniana

Zarutska, quien había llegado al país en 2022 huyendo de la invasión rusa a Ucrania, fue atacada la noche del 22 de agosto en un tranvía de Charlotte, Carolina del Norte.

De acuerdo con las grabaciones de seguridad, el sospechoso, identificado como Decarlos Brown, de 34 años, se sentó detrás de ella y la apuñaló en tres ocasiones sin mediar palabra.

Brown, con un historial delictivo que incluye 14 arrestos y una condena de ocho años por robo a mano armada, fue detenido poco después del crimen.

La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, sugirió que el acusado sufría trastornos mentales de larga data, aunque subrayó que su comentario no pretendía justificar la violencia.

“Quiero ser clara: no demonizo a quienes tienen dificultades con su salud mental, o que no tienen vivienda”, indicó.

Las impactantes imágenes del ataque, difundidas en redes sociales, convirtieron el caso en un tema nacional y encendieron fuertes reacciones en la política.

Grupos conservadores acusaron a las autoridades locales de minimizar la gravedad del hecho, comparando la cobertura mediática con la amplia difusión del caso de George Floyd en 2020.

Trump utilizó su plataforma Truth Social para criticar duramente el crimen y exigir un castigo ejemplar.

Joven refugiada ucraniana fue vilmente asesinada en Estados Unidos

“El animal que mató tan violentamente a esta joven ucraniana debería recibir un juicio rápido y la pena de muerte”, escribió en su red social.

En un video posterior, insistió en que el país no puede permitir que “una franja criminal de reincidentes violentos siga causando destrucción y muerte”.

De momento, el caso sigue bajo investigación judicial, mientras aumenta la presión sobre las autoridades locales y federales en torno al manejo de la violencia urbana.