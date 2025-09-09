Mujeres surcoreanas demandaron al ejército de EE. UU. por prostitución forzada

Un grupo de 117 mujeres surcoreanas presentó una demanda histórica contra el ejército de Estados Unidos, acusándolo de abusos sexuales y explotación sistemática durante las décadas de presencia militar en Corea del Sur.

Las demandantes exigen disculpas formales y una compensación económica por los daños sufridos.

De acuerdo con historiadores y activistas, entre los años 1950 y 1980 decenas de miles de mujeres fueron forzadas a trabajar en burdeles autorizados y supervisados por el Estado surcoreano para prestar servicios a los soldados estadounidenses desplegados en el país.

Muchas de ellas denunciaron palizas, abusos físicos y psicológicos, además de controles médicos invasivos que incluían inyecciones forzadas de penicilina.

Una de las demandantes, hoy con 60 años, relató que fue engañada a los 17 años con la promesa de un trabajo como camarera.

En su lugar, fue confinada en un burdel, sometida a abusos constantes y privada de su libertad bajo la excusa de una “deuda”.

"Todas las noches nos llevaban por la fuerza ante los soldados, y si enfermábamos nos inyectaban medicamentos dolorosos sin nuestro consentimiento", denunció en un comunicado difundido por sus abogados.

La acción legal solicita una indemnización de 10 millones de wones (unos 7.200 dólares) por víctima, y busca responsabilizar tanto al gobierno surcoreano como a las autoridades militares estadounidenses.

La abogada Ha Ju-hee, representante del grupo, subrayó que esta es la primera vez que las víctimas acusan directamente a Washington y exigen una disculpa pública.

Mujeres en Corea del Sur habrían sido obligadas a prostituirse con soldados de EE. UU.

El caso se suma a un antecedente judicial de 2022, cuando el Tribunal Supremo de Corea del Sur determinó que el Estado había operado ilegalmente los prostíbulos y ordenó compensar a más de 120 mujeres afectadas.

En respuesta, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea se abstuvieron de pronunciarse sobre el proceso judicial en curso, aunque recalcaron que no toleran conductas que infrinjan las leyes locales y que mantienen su compromiso con los más altos estándares de disciplina.

Cabe mencionar que actualmente, unos 28.500 soldados estadounidenses permanecen desplegados en Corea del Sur como parte de la alianza defensiva frente a Corea del Norte.