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Donald Trump rechazó las condiciones de paz de Irán para darle fin a la guerra

El mandatario estadounidense calificó como “totalmente inaceptable” la respuesta por parte de Irán.

Noticias RCN

AFP

mayo 10 de 2026
08:43 p. m.
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A más de un mes después del cese al fuego, todavía no hay avances significativos que pongan fin a la guerra en Oriente Medio, pues, en las horas más recientes, el presidente Donald Trump calificó como “totalmente inaceptables” las condiciones por parte de Irán para dar por finalizados los enfrentamientos.

Ante este panorama, portavoces internacionales aseguraron que dicha situación aumenta las probabilidades de que el conflicto continúe tras varias semanas de negociaciones.

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¿Cuál fue la respuesta por parte de Irán?

Irán respondió a la más reciente propuesta de paz, por parte de Washington, al advertir que no se contendrían para responder ante cualquier ataque por parte de Estados Unidos ni permitirían la presencia de más buques de guerra extranjeros en el estrecho de Ormuz.

Ante los ataques, iniciados el pasado 8 de abril, Teherán respondió con represalias en varios países de la región y el bloqueo principalmente en el estrecho de Ormuz.

Portavoces internacionales han dado a conocer que dicho conflicto ya ha dejado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano. Dichos impactos han desestabilizado la economía mundial.

"La República Islámica de Irán envió, a través de un mediador pakistaní, su respuesta al último texto propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra", reportó este domingo la agencia oficial de noticias IRNA, sin dar más detalles.

Aunque la respuesta de Irán se centra específicamente en “poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima”, Donald Trump acusó, por medio de su red Truth Social, a la república islámica de “reírse” de su país.

De igual manera, un alto funcionario estadounidense habría asegurado que el mandatario generará presión sobre el presidente de China, Xi Jinping, sobre sus diferencias con Irán durante su próxima visita a Pekín.

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