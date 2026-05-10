¿Qué pasará con los pasajeros del crucero MV Hondius tras el descenso de la embarcación?

El crucero MV Hondius llegó, durante la madrugada de este domingo 10 de mayo, al puerto de Granadilla, en Tenerife, tras presentar un brote de la enfermedad hantavirus que cobró la vida de tres personas.

Luego de la revisión de los pasajeros y tripulantes, las autoridades comenzaron el desembarco por medio de un minucioso protocolo que podría extenderse hasta el lunes 11 de mayo.

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¿Cómo fue el desembarco MV Hondius?

94 de los 146 pasajeros y tripulantes del crucero iniciaron su regreso a casa desde la isla española en Tenerife por medio de una operación de repatriación que afrontará su última jornada este lunes 11 de mayo. Durante las próximas horas partirán los dos últimos vuelos y el barco zarpará rumbo a Países Bajos.

"94 personas han desembarcado de 19 nacionalidades. El dispositivo ha resultado con total normalidad, con total seguridad", dijo la ministra de Sanidad española, Mónica García, al término de las operaciones del domingo en el puerto de Granadilla de Abona.

El reporte por parte de los pasajeros, por medio de redes sociales, informó que había calma entre todos los viajeros. Así mismo, manifestaron que ninguno de los presentes manifestó tener síntomas de la enfermedad.

El buque fue remolcado con ayuda de un barco de apoyo por lo que sobre las 6:30, hora local, recibieron autorización para fondear en la zona. Al puerto llegaron autobuses de la Unidad Militar de Emergencia y especialistas en sanidad.

El descenso inició con los viajeros que, según la OMS, no presentaban síntomas. Primero bajaron los 14 españoles, seguidos por los ciudadanos franceses, canadienses, neerlandeses y británicos. La OMS señaló que al menos 30 viajeros permanecerán en el crucero para continuar con su recorrido hacia Países Bajos.

“Una vez que el barco atraque en los Países Bajos se procederá a una desinfección completa”, aseguró la doctora María Van Kerkhove del departamento de gestión de amenazas epidémicas de la OMS.

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Viajero presentó síntomas en el viaje de repatriación

Luego de que los 14 pasajeros españoles salieron del crucero, fueron trasladados en lancha hacia autobuses hasta el Aeropuerto Internacional Tenerife Sur Reina Sofía. Allí tomaron un avión hacia la Base en Madrid para luego ser llevados al Hospital Militar Gómez Ulla.

Un protocolo similar fue aplicado para los viajeros franceses, quienes tendrán que cumplir aislamiento en un hospital por 72 horas y luego serán enviados a casa por 45 días. Las autoridades confirmaron que uno de los pasajeros presentó síntomas relacionados con la enfermedad.

A esta hora, los pasajeros procedentes de Canadá, Alemania, Bélgica, Grecia y Países Bajos se encuentran viajando a sus lugares de origen.