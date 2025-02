Donald Trump retiró a EE. UU. de la UNRWA y del consejo de DD. HH. de la ONU

El presidente Donald Trump firmó un nuevo paquetes de órdenes ejecutivas en materia de la relación de Estados Unidos con diferentes ONG de reconocimiento mundial.

RELACIONADO Redibujar el mapa de Medio Oriente y más puntos de la reunión entre Netanyahu y Trump

Una de las órdenes fue retirar a EE. UU. del Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, el jefe de Estado también firmó una orden en la que se revisará la permanencia de EE. UU. en la Unesco y la relación y financiación del país a las Naciones Unidas.

Lo que Donald Trump dijo sobre la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

El mandatario aseguró que veía potencial en la ONU pero aseguró que la administración actual de dicha entidad no estaba haciendo un buen trabajo.

“Siempre he sentido que las Naciones Unidas tiene gran potencial, pero no está alcanzando su potencial máximo ahora mismo y no lo ha hecho por un largo tiempo [...] No está siendo bien liderada, para ser honesto”, dijo el presidente.

Además, señaló una presunta inactividad de la ONU respecto a la resolución definitiva de los conflictos mundiales.

“Tres organizaciones de las Naciones Unidas que merecen un renovado escrutinio son el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)”, aseguró la Casa Blanca.

¿Qué se revisará de las relaciones de Estados Unidos con la Unesco?

La Casa Blanca señaló que, respecto a la Unesco, el Secretario, en coordinación con el Representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas (Embajador ante la ONU), realizará una revisión que deberá completarse dentro de los 90 días siguientes a la fecha de esta orden emitida el 3 de febrero.

“La revisión incluirá una evaluación de cómo y si la UNESCO apoya los intereses de los Estados Unidos. En particular, la revisión incluirá un análisis de cualquier sentimiento antisemita o antiisraelí dentro de la organización”, aseguró la administración Trump.