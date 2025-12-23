La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente de tránsito: este es su estado

En las últimas horas, se reveló que María Sol, la hermana de Lionel Messi, el astro argentino, sufrió un accidente y quedó con algunas heridas.

Los hechos ocurrieron en Miami y, por las lesiones, su boda, que estaba prevista para el 3 de enero de 2026, tuvo que suspenderse hasta que finalice su recuperación.

La noticia fue confirmada por el programa LAM, que se emite en América TV. El presentador Ángel de Brito se comunicó con Celia, la mamá de Lionel Messi, y ella reveló algunos detalles de lo sucedido.

Así fue el accidente que sufrió María Sol, la hermana de Lionel Messi, en Miami

De acuerdo con lo que expuso Ángel de Brito, el presentador argentino que conversó con la mamá de Lionel Messi, María Sol se descompensó mientras que manejaba y chocó con una pared.

En medio de esa situación, la hermana del futbolista de la Selección Argentina sufrió quemaduras en una de sus muñecas y se fracturó dos vértebras y el talón.

Sin embargo, María Sol ya se encuentra en Argentina y, según confirmó Celia, la mamá de Lionel Messi, está fuera de peligro y enfocada en su recuperación.

¿Lionel Messi se ha pronunciado tras el accidente que sufrió su hermana en Miami, Estados Unidos?

Por ahora, tras el accidente de María Sol en Miami, Lionel Messi no ha emitido ninguna declaración ni escrito algún post relacionado con el tema.

Además, por su personalidad reservada y por los detalles que ya reveló su mamá, es probable que el '10' no hable públicamente de lo sucedido.

Sin embargo, en los medios argentinos se ha hecho énfasis en que 'Leo' se encuentra pendiente de lo que María Sol necesite en medio de su rehabilitación.

María Sol es una diseñadora de moda que tiene su propio emprendimiento y, a pesar de la fama de su hermano, prefiere estar lejos del foco mediático.