Minhacienda descartó medida del 5x1000 tras decretar la emergencia económica en Colombia

Este 22 de diciembre, el Gobierno Nacional decretó la emergencia económica en Colombia, el cual tendrá vigencia por 30 días. Esta medida generó todo tipo de reacciones, entre ellas, la divulgación de algunas versiones que indicaban modificaciones al impuesto de 4x1000.

El Ministerio de Hacienda negó de forma categórica que el Gobierno tenga la intención de aumentar la medida a 5x1.000. El ministro Germán Ávila aseguró que dicha información es falsa y que no ha sido considerada dentro de las medidas contempladas en el documento oficial.

En entrevista con La FM de RCN Radio, Ávila afirmó que el Gobierno no ha evaluado el establecimiento del 5x1.000 y que el contenido que circuló el pasado 19 de diciembre, en el que se mencionaba este supuesto incremento, no corresponde a ningún documento elaborado por el Ejecutivo. Según el jefe de la cartera, esta versión errónea fue la que generó confusión pública.

Qué dice realmente el decreto de emergencia económica

De acuerdo con el ministro, el decreto de emergencia económica tiene como objetivo obtener recursos para financiar el Presupuesto General de la Nación del próximo año y aliviar las presiones fiscales. Las medidas incluidas están orientadas a incrementar el recaudo tributario y no contemplan ajustes al gravamen del 4x1.000.

Entre las disposiciones confirmadas se encuentra la propuesta de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas. La estructura planteada establece las siguientes tarifas:

Del 1% para patrimonios entre $3.600 millones y $6.000 millones.

Del 2% entre $6.600 millones y $12.000 millones.

Del 3% entre $12.000 y $100.000 millones.

Del 5% para patrimonios superiores a $100.000 millones.

El ministro precisó que los patrimonios entre $0 y $2.000 millones no estarán sujetos a este impuesto. Esta decisión, según explicó, busca proteger a los sectores medios de la población y a la vivienda como parte del patrimonio, dentro del diseño de la medida tributaria.

El objetivo fiscal del Gobierno Nacional con la emergencia económica

Adicionalmente, Ávila indicó que el decreto contempla nuevas contribuciones por parte del sector financiero. Señaló que las utilidades de este sector han sido significativas, por lo que se plantea un mayor esfuerzo de tributación. En este punto, la sobretasa pasaría de cinco a 15 puntos básicos.

Con estas decisiones, el Ministerio de Hacienda estima un recaudo superior a los $4 billones, recursos que, según el ministro, permitirían atender necesidades de inversión social del Gobierno. La emergencia económica responde, afirmó, a hechos sobrevinientes que requieren equilibrar las finanzas públicas e incrementar los ingresos tributarios.