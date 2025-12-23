CANAL RCN
Economía Video

Minhacienda descartó medida del 5x1000 tras decretar la emergencia económica en Colombia

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que un aumento del actual impuesto del 4x1000 no está en los planes del Gobierno Nacional.

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
10:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 22 de diciembre, el Gobierno Nacional decretó la emergencia económica en Colombia, el cual tendrá vigencia por 30 días. Esta medida generó todo tipo de reacciones, entre ellas, la divulgación de algunas versiones que indicaban modificaciones al impuesto de 4x1000.

Gobierno se endeudó por $23 billones en medio de decreto de emergencia económica
RELACIONADO

Gobierno se endeudó por $23 billones en medio de decreto de emergencia económica

El Ministerio de Hacienda negó de forma categórica que el Gobierno tenga la intención de aumentar la medida a 5x1.000. El ministro Germán Ávila aseguró que dicha información es falsa y que no ha sido considerada dentro de las medidas contempladas en el documento oficial.

En entrevista con La FM de RCN Radio, Ávila afirmó que el Gobierno no ha evaluado el establecimiento del 5x1.000 y que el contenido que circuló el pasado 19 de diciembre, en el que se mencionaba este supuesto incremento, no corresponde a ningún documento elaborado por el Ejecutivo. Según el jefe de la cartera, esta versión errónea fue la que generó confusión pública.

Qué dice realmente el decreto de emergencia económica

De acuerdo con el ministro, el decreto de emergencia económica tiene como objetivo obtener recursos para financiar el Presupuesto General de la Nación del próximo año y aliviar las presiones fiscales. Las medidas incluidas están orientadas a incrementar el recaudo tributario y no contemplan ajustes al gravamen del 4x1.000.

Entre las disposiciones confirmadas se encuentra la propuesta de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas. La estructura planteada establece las siguientes tarifas:

  • Del 1% para patrimonios entre $3.600 millones y $6.000 millones.
  • Del 2% entre $6.600 millones y $12.000 millones.
  • Del 3% entre $12.000 y $100.000 millones.
  • Del 5% para patrimonios superiores a $100.000 millones.

El ministro precisó que los patrimonios entre $0 y $2.000 millones no estarán sujetos a este impuesto. Esta decisión, según explicó, busca proteger a los sectores medios de la población y a la vivienda como parte del patrimonio, dentro del diseño de la medida tributaria.

El objetivo fiscal del Gobierno Nacional con la emergencia económica

Adicionalmente, Ávila indicó que el decreto contempla nuevas contribuciones por parte del sector financiero. Señaló que las utilidades de este sector han sido significativas, por lo que se plantea un mayor esfuerzo de tributación. En este punto, la sobretasa pasaría de cinco a 15 puntos básicos.

Nuevos impuestos en decreto de emergencia tras polémica emisión de deuda
RELACIONADO

Nuevos impuestos en decreto de emergencia tras polémica emisión de deuda

Con estas decisiones, el Ministerio de Hacienda estima un recaudo superior a los $4 billones, recursos que, según el ministro, permitirían atender necesidades de inversión social del Gobierno. La emergencia económica responde, afirmó, a hechos sobrevinientes que requieren equilibrar las finanzas públicas e incrementar los ingresos tributarios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dian

Multinacional que vendió su operación en Colombia anunció plan para el recorte de 5.500 empleados

Dólar

¡Cambio clave en el precio del dólar en Colombia hoy 23 de diciembre de 2025! Alcanzó nivel no visto hace días

Contraloría General de la República

Nuevos impuestos en decreto de emergencia tras polémica emisión de deuda

Otras Noticias

Navidad

¿Cuántos quemados con pólvora hay en Colombia antes de que inicie la Navidad?

Expertos advierten que, tras una quemadura con pólvora, no se debe aplicar cremas, tópicos o lociones sobre la piel.

España

España intensifica gestiones para la liberación de tres ciudadanos detenidos en Venezuela

El anuncio se dio tras una reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con familiares de los afectados en el Palacio de la Moncloa.

Artistas

Aida Victoria Merlano tuvo que ser hospitalizada de urgencia: este es su estado de salud

América de Cali

América de Cali pagó más de $5.000 millones por él y ahora podría salir del equipo

Enfermedades

Ecuador confirmó el primer contagio de la 'supergripe' H3N2 variante K: hay llamado a los ciudadanos