España intensifica gestiones para la liberación de tres ciudadanos detenidos en Venezuela

El anuncio se dio tras una reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con familiares de los afectados en el Palacio de la Moncloa.

Presidente Pedro Sánchez.
Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez - Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
10:36 a. m.
El Gobierno de España reiteró este martes que continuará trabajando “a todos los niveles” para lograr la liberación y repatriación de tres ciudadanos españoles detenidos en Venezuela, a quienes considera víctimas de “detenciones arbitrarias y sin base legal”.

España trabaja para liberar a ciudadanos detenidos en Venezuela

El anuncio se dio tras una reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con familiares de los afectados en el Palacio de la Moncloa.

Durante el encuentro, Sánchez recibió a los allegados de José María Basoa, Andrés Martínez Adasme y Miguel Moreno Dapena, quienes permanecen privados de la libertad desde hace varios meses en territorio venezolano.

Según informó la Presidencia del Gobierno en una breve nota, el jefe del Ejecutivo trasladó a las familias el compromiso de España de mantener activas las gestiones diplomáticas necesarias para lograr su liberación.

Imágenes difundidas por el Gobierno muestran al presidente dialogando con los familiares en uno de los salones de la Moncloa, donde también se exhibieron fotografías de los detenidos, en un gesto de respaldo institucional a sus allegados.

Basoa y Martínez Adasme fueron detenidos en septiembre de 2024 en Puerto Ayacucho, al sur de Venezuela, señalados por las autoridades de ese país de participar en un presunto complot para atentar contra Nicolás Maduro y desestabilizar el orden interno.

En el mismo operativo fueron capturados tres ciudadanos estadounidenses y un ciudadano checo.
El Gobierno venezolano aseguró entonces que los detenidos integraban un supuesto “contingente de mercenarios” vinculado al Gobierno español, a través de su servicio de inteligencia.

Estas acusaciones fueron rechazadas de manera categórica por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que negó cualquier implicación del Estado español y aseguró que los ciudadanos detenidos no pertenecen a la agencia de inteligencia del país.

Por su parte, Miguel Moreno Dapena fue arrestado en junio de 2024 cuando se encontraba a bordo de una embarcación en el Caribe.

De acuerdo con las autoridades venezolanas, el barco realizaba investigaciones científicas sin autorización en aguas territoriales, aunque la misión, según se indicó, buscaba restos de antiguos naufragios.

España, que ha sido destino de opositores venezolanos de alto perfil, mantiene una política orientada a una “solución dialogada” frente a la crisis política del país sudamericano. En ese contexto, el Gobierno español insiste en la vía diplomática como mecanismo para resolver la situación de sus ciudadanos detenidos y avanzar en una salida negociada a las tensiones con Venezuela.

