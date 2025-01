Donald Trump y un anuncio radical en temas de diversidad: el gobierno reconocerá dos géneros

El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que pondrá fin a los programas de diversidad y las políticas de identidad de género, y dijo en su discurso de asunción que el gobierno sólo reconocerá "dos géneros: masculino y femenino".

"A partir de hoy, la política gubernamental de Estados Unidos es que hay solo dos géneros: masculino y femenino", afirmó Trump en el Capitolio tras convertirse en el presidente 47 de su país.

"También pondré fin a la política gubernamental de intentar diseñar la raza y el género en cada aspecto de la vida pública y privada", afirmó el mandatario, quien se apresura así a cumplir sus promesas electorales de desmantelar la cultura "woke".

¿Qué cambios traería esta orden ejecutiva de Donald Trump?

En la práctica, a partir de ahora los documentos oficiales estarán obligados a "reflejar el género con exactitud", dijo el funcionario, sin precisar si eso significaba el género asignado al nacer. Esto pondrá fin a la política oficial que reconocía un tercer género, determinado por una X, como se hace en los pasaportes, por ejemplo.

"El gobierno federal ya no promoverá la ideología de género", dijo, aunque no especificó ninguna política clara sobre transición de género, pero afirmó que los géneros asignados al nacer no pueden cambiarse. "Estos son sexos que no son cambiables, y se basan en una realidad fundamental e incontrovertible".

Otros cambios a nivel social anunciados por Donald Trump

El gobierno también tomará medidas inmediatas para recortar programas que tratan de corregir desigualdades históricas, pero que Trump ha insistido en que perjudican a los blancos, especialmente a los hombres.

"El Departamento del Tesoro -de esto hace ya un tiempo- incluyó formación sobre diversidad que decía que todos los blancos, independientemente de lo diversos que sean, contribuyen al racismo. Así que vamos a poner fin a este tipo de financiación, vamos a poner fin a estos programas (de diversidad)", explicó.

Es muy probable que sus nuevas políticas sean cuestionadas ante la justicia.

Durante la campaña, Trump arremetió contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno federal y en el mundo empresarial, afirmando que discriminan a los blancos, especialmente a los hombres.

También demonizó cualquier esfuerzo por reconocer la diversidad de género, atacando a las personas transgénero, en particular a las mujeres transgénero en el deporte y los tratamientos de apoyo a la transición de género en menores.