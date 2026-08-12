Liga Árabe rechaza el reconocimiento de Colombia de la soberanía israelí sobre los Altos de Golán

La Liga Árabe, junto con Arabia Saudí y Egipto, rechazaron este martes la decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella, a través de la Cancillería liderada por el ministro Omar Bula, de reconocer la “soberanía israelí” sobre los Altos del Golán, al advertir que la medida carece de validez jurídica y que esa zona “seguirá siendo territorio sirio ocupado”.

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Reacciones desde el mundo árabe

El secretario general del organismo panárabe, Nabil Fahmy, afirmó en un comunicado que “dicha declaración carece de efecto jurídico y no tiene valor alguno para determinar el estatus del Golán ni la soberanía sobre él”. Añadió que el estatus de esa región “está demasiado firmemente establecido para verse afectado por cambios de Gobierno u orientaciones políticas”.

Fahmy pidió al Ejecutivo de Abelardo de la Espriella a “retractarse de esta declaración y rectificar su postura”, en línea con las resoluciones internacionales y de Naciones Unidas.

Por su parte, los Ministerios de Exteriores de Egipto y Arabia Saudí condenaron la medida y denunciaron que “infringe los derechos legítimos y establecidos de Siria en todo su territorio”. El Gobierno egipcio insistió además en la necesidad de que Israel se retire del Golán ocupado.

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Un cambio en la política exterior colombiana con De la Espriella

La Cancillería colombiana justificó el reconocimiento por “la persistente inestabilidad regional en Oriente Medio y considerando la importancia estratégica de los Altos del Golán para la seguridad de Israel”.

La decisión se enmarca en el acercamiento del presidente Abelardo de la Espriella a Israel, apenas cuatro días después de su posesión. El mandatario anunció también el traslado de la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo la línea de países que reconocen esa ciudad como capital del Estado judío.

Israel ocupa la mayor parte del Golán desde la Guerra de los Seis Días de 1967, un estatus que la comunidad internacional considera ilegal. El giro colombiano contrasta con la política de su antecesor, Gustavo Petro, quien rompió relaciones diplomáticas en mayo de 2024 en rechazo a la ofensiva israelí en Gaza.