Dos personas murieron en la isla privada de una línea de cruceros en las Bahamas

La Policía Real de las Bahamas investiga la muerte de dos turistas estadounidenses el mismo día, en hechos aislados, en la isla privada Celebration Key, de la línea de cruceros Carnival.

Se trata de dos personas de la tercera edad que visitaron la isla el pasado viernes, 15 de agosto, junto a sus familias. Y, aunque, venían en cruceros distintos: el Mardi Gras y el Carnival Elation, su destino fue el mismo.

Celebration Key fue presentada por Carnival el pasado 19 de julio y, según la información disponible en su sitio web, es un complejo estilo resort con club de playa, restaurantes, bares, lagunas artificiales y piscinas de gran tamaño, entre ellas, una de 275.000 pies.

¿Qué se sabe sobre la muerte de ambos turistas en la isla privada de las Bahamas?

Poco antes del mediodía, un hombre de 79 años que practicaba esnórquel fue rescatado por un salvavidas, cuando perdió la conciencia, a escasos metros de la playa.

Al lugar, llegaron miembros del personal médico de la isla para aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero, minutos después, declararon su muerte.

El segundo evento se registró sobre las 2:30 de la tarde, cuando una turista de 74 años fue hallada, en las mismas condiciones, en una de las piscinas de la isla.

Al igual que el incidente anterior, fue atendido por uno d ellos salvavidas que se puso en contacto con el personal médico de la isla, pero no pudieron hacer nada para salvarla.

¿Qué dijo Carnival Cruise Line sobre ambos incidentes y cómo afecta su promoción de la isla?

Tras confirmarse la muerte de ambos turistas, la línea de cruceros estadounidense emitió un comunicado en el que lamentó los hechos ocurridos en su isla e informó que su equipo se encontraba al pendiente de las familias afectadas.

Mientras, la Policía Real de las Bahamas sigue avanzando en su investigación, que podría llegar a una conclusión tras la autopsia de ambos cuerpos.