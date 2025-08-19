CANAL RCN
Internacional

Dos personas murieron en la isla privada de una línea de cruceros en las Bahamas

Los incidentes se registraron en hechos aislados, aunque con varias similitudes, según las autoridades.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
09:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Real de las Bahamas investiga la muerte de dos turistas estadounidenses el mismo día, en hechos aislados, en la isla privada Celebration Key, de la línea de cruceros Carnival.

Se trata de dos personas de la tercera edad que visitaron la isla el pasado viernes, 15 de agosto, junto a sus familias. Y, aunque, venían en cruceros distintos: el Mardi Gras y el Carnival Elation, su destino fue el mismo.

Hombre saltó de un crucero para salvar a su hija en Estados Unidos: esta es la historia
RELACIONADO

Hombre saltó de un crucero para salvar a su hija en Estados Unidos: esta es la historia

Celebration Key fue presentada por Carnival el pasado 19 de julio y, según la información disponible en su sitio web, es un complejo estilo resort con club de playa, restaurantes, bares, lagunas artificiales y piscinas de gran tamaño, entre ellas, una de 275.000 pies.

¿Qué se sabe sobre la muerte de ambos turistas en la isla privada de las Bahamas?

Poco antes del mediodía, un hombre de 79 años que practicaba esnórquel fue rescatado por un salvavidas, cuando perdió la conciencia, a escasos metros de la playa.

Al lugar, llegaron miembros del personal médico de la isla para aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero, minutos después, declararon su muerte.

¿Trabajar en cruceros? Abren convocatoria para capacitación gratuita: vea los requisitos
RELACIONADO

¿Trabajar en cruceros? Abren convocatoria para capacitación gratuita: vea los requisitos

El segundo evento se registró sobre las 2:30 de la tarde, cuando una turista de 74 años fue hallada, en las mismas condiciones, en una de las piscinas de la isla.

Al igual que el incidente anterior, fue atendido por uno d ellos salvavidas que se puso en contacto con el personal médico de la isla, pero no pudieron hacer nada para salvarla.

¿Qué dijo Carnival Cruise Line sobre ambos incidentes y cómo afecta su promoción de la isla?

Tras confirmarse la muerte de ambos turistas, la línea de cruceros estadounidense emitió un comunicado en el que lamentó los hechos ocurridos en su isla e informó que su equipo se encontraba al pendiente de las familias afectadas.

Mientras, la Policía Real de las Bahamas sigue avanzando en su investigación, que podría llegar a una conclusión tras la autopsia de ambos cuerpos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Reconocida pareja de influencers murió en un trágico accidente: esto fue lo que sucedió

Estados Unidos

Tres destructores fueron desplegados por los EE. UU. en la costa venezolana: llegarán en las próximas horas

Artistas

Reconocido cantante está de luto: una de sus mejores amigas fue asesinada y su reacción fue desgarradora

Otras Noticias

Banco de la República

Billete colombiano podría valer más de 15 millones de pesos: este es el detalle que lo hace único

Los amantes de la numismática podrían obtener una enorme ganancia con este ejemplar.

Once Caldas

Video: el 'Arriero' Herrera, técnico de Once Caldas, fue agredido por la Policía de Argentina

Las autoridades atacaron a hinchas, jugadores y cuerpo técnico de Once Caldas sin mediar palabra en medio de un banderazo.

La casa de los famosos

Karina García rompió el silencio y le puso fin a los rumores en su relación con Andrés Altafulla: fue contundente

Bogotá

Autoridades toman importantes medidas en famosa pizzería de Bogotá donde había ratas

Cuidado personal

Crema dental hecha con cabello podría reparar y proteger la dentadura